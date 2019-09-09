0553 313 94 23

Tarihin milyar avroluk ilk kadrosu Manchester City'de

- Kadrosundaki oyuncuların bonservisleri için 1 milyar 14 milyon avro harcayan Manchester City, futbol tarihinin en pahalı takımı unvanını aldı- Manchester City'yi, 913 milyon avroyla Paris Saint-Germain, 902 milyon avroyla Real Madrid izledi

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:31
Tarihin milyar avroluk ilk kadrosu Manchester City'de


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu Manchester City, mevcut kadrosu için ödediği 1 milyar 14 milyon avroluk bonservisle tarihin en pahalı futbol takımı oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki 98 takımı kapsayan bir rapor hazırladı.

Buna göre, son 2 yılın Premier Lig şampiyonu Manchester City, kadrosundaki oyuncuların bonservisleri için harcadığı 1 milyar 14 milyon avroyla futbol tarihinde milyar avro barajını geçen ilk takım unvanını aldı.

Bu yaz transfere 168 milyon avro harcayan Manchester City, teknik direktörü Pep Guardiola'nın göreve başladığı 2016 yazından bu yana 750 milyon avronun üstünde bonservis bedeli ödedi.

222 milyon avroyla tarihin en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcusu Neymar'ı kadrosunda barındıran Paris Saint-Germain, 913 milyon avroyla 2. sırada yer aldı.

307,5 milyon avroyla yaz transfer döneminin en fazla para harcayan kulübü Real Madrid de 902 milyon avroluk toplam harcamasıyla bu iki ekibi takip etti.

Bundesliga takımlarından Paderborn ise 4 milyon avroyla Avrupa'nın 5 büyük liginde kadrosunu en ucuza kuran kulüp oldu.

Kadroları için ortalama 345 milyon avro harcayan Premier Lig ekiplerini, La Liga ve Serie A (167), Bundesliga (124) ve Ligue 1 (118) takımları izledi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde, kadrosundaki oyuncular için en fazla bonservis ödeyen 10 futbol takımı şöyle:

1. Manchester City (İngiltere): 1 milyar 14 milyon avro

2. Paris Saint-Germain (Fransa): 913 milyon avro

3. Real Madrid (İspanya): 902 milyon avro

4. Manchester United (İngiltere): 751 milyon avro

5. Juventus (İtalya): 719 milyon avro

6. Barcelona (İspanya): 697 milyon avro

7. Liverpool (İngiltere): 639 milyon avro

8. Chelsea (İngiltere): 561 milyon avro

9. Atletico Madrid (İspanya): 550 milyon avro

10. Arsenal (İngiltere): 498 milyon avro


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:31
  1. bonservis
  2. Futbol
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Manchester City
  5. Paris Saint-Germain
  6. Real Madrid

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    82 yaşında İslamiyeti seçti
    1. 82 yaşında İslamiyeti seçti
    2. Safranbolu'da bulundu! Polis alarma..
    3. Brezilya'da Amazonlar'da yerli..
    4. Yunusemre’de 9.9.2019 bereketi
    5. Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı
    6. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    7. Alman uyruklu Karl Heinz Ernst Schnee..
    8. İsrail mahkemesinden Filistinli şehit..
    9. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta’ya..
    10. 5 katlı binada çıkan yangın paniğe..
    11. Başkan Aydıner, gönüllü minik zabıta..
    12. Silopi’de okul önlerinde güvenlik..
    13. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan..
    14. Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 12..
    15. Kayseri İldem esnaf TOKİ 2. Etap 709..
    16. Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan..
    17. Afacan: "Zamana ihtiyacımız var"
    18. Çayırovalı sporcular madalyaya doymuyor
    19. Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Tatar ile..
    20. Kocaeli zabıtasından okul önlerine..
    21. Safranbolu’da bulunan aslan figürlü..
    22. Muş Valiliği’nden ‘dolandırıcılık’..
    23. Moldova'da gergin anlar! Şenol Güneş..
    24. Seçer: "Eğitimde fırsat eşitliği..
    25. Başkan Güder, çiftlerin özel günlerine..
    26. ESOGÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf..
    27. 12 Dev Adam, Yeni Zelanda’ya 102-101..
    28. Obezite Okulu 4. dönem programı..
    29. "Evrensel Aşura Matem Merasimi"
    30. Adana’da suya yüzde 20 indirim geliyor
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!