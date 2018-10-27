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Tarihi zirve başladı! Başkan Erdoğan: Beklentileri boşa çıkarmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4'lü Suriye Zirvesi öncesi liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 15:39
Tarihi zirve başladı! Başkan Erdoğan: Beklentileri boşa çıkarmayacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu dörtlü zirve öncesinde, zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde başlayan zirveden önce ilk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Erdoğan, mevkidaşıyla yaklaşık 45 dakika görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da yaklaşık yarım saat görüştükten sonra dörtlü zirvenin yapılacağı salona geçti. Görüşmelerde, Türkiye'den; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan; Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Almanya ve Fransa'dan özel danışman ve temsilciler yer aldı.

Bu arada Erdoğan, konuk liderlerle Vahdettin Köşkü'nde, İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde sohbet etti. Erdoğan, Putin, Merkel ile Macron köşkün bahçesinde de bir süre gezdi ve beraber fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin başlangıcında önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 15:39
  1. İstanbul
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. Almanya Başbakanı Angela Merkel
  4. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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