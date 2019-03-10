‘Tarihî zenginliklerimiz geleceğimize ışık tutar’

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Osmanlı eğitim sisteminin göstergesi belgeleri bir araya getiren “Osmanlı’dan Günümüze, İcazetten Diplomaya” adlı eserin yazarı koleksiyoncu Enver Beşinci “Diploma dediğimiz belge icazetnameden türedi” dedi. Eğitim tarihimize ışık tutan eserle ilgili olarak Beşinci “Elde ettiğimiz bilgilerle koleksiyonu yan yana getirdiğimizde daha çok Kur’an-ı Kerim eğitiminden bilinen icazetin ve bu eğitim modelinin bugün diploma olarak devam ettiğini gördük” şeklinde konuştu.

Beşinci “Biz ancak geçmişteki tarihi zenginliklerimizden istifade ederek geleceğe bakabiliriz. Osmanlı’dan Günümüze, İcazetten Diplomaya eseriniz kültür hayatına, akademisyen ve koleksiyonerlere farklı ufuklar açabilir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları’ndan çıkan kitapta Osmanlı’dan günümüze eğitim süreçlerinde ne gibi belgelerin olduğu, öğrencilerin teşekkür-takdir belgeleriyle nasıl taltif edildikleri, mezuniyetlerinde nasıl belgeler aldıkları ve bu belgelerdeki tasarımlar gibi pek çok detay yer alıyor.

Eserle ilgili olarak Prof. Dr. Mehmet İpsirli “İcazetnameler ilmiye tarihimizin en sağlam belgeleri niteliğindedir ve geleneğimizi yansıtan bir kültür vesikasıdır. Bu eserde ilmiye geleneğini bütün incelikleriyle görmek mümkündür” dedi. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner de “En kısa zamanda Enver Bey ile koleksiyonun bir sergisini düzenlemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.