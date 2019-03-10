0553 313 94 23

‘Tarihî zenginliklerimiz geleceğimize ışık tutar’

“Osmanlı’dan Günümüze, İcazetten Diplomaya” adlı eserin yazarı Enver Beşinci “Bugün diploma dediğimiz belge icazetnameden türedi. Geçmişteki tarihi zenginliklerimizden istifade ederek geleceğe daha güvenli bakabiliriz” dedi.

10 Mart 2019 Pazar 09:01
‘Tarihî zenginliklerimiz geleceğimize ışık tutar’

 Haber Merkezi 

Osmanlı eğitim sisteminin göstergesi belgeleri bir araya getiren “Osmanlı’dan Günümüze, İcazetten Diplomaya” adlı eserin yazarı koleksiyoncu Enver BeşinciDiploma dediğimiz belge icazetnameden türedi” dedi. Eğitim tarihimize ışık tutan eserle ilgili olarak Beşinci “Elde ettiğimiz bilgilerle koleksiyonu yan yana getirdiğimizde daha çok Kur’an-ı Kerim eğitiminden bilinen icazetin ve bu eğitim modelinin bugün diploma olarak devam ettiğini gördük” şeklinde konuştu.

Beşinci “Biz ancak geçmişteki tarihi zenginliklerimizden istifade ederek geleceğe bakabiliriz. Osmanlı’dan Günümüze, İcazetten Diplomaya eseriniz kültür hayatına, akademisyen ve koleksiyonerlere farklı ufuklar açabilir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları’ndan çıkan kitapta Osmanlı’dan günümüze eğitim süreçlerinde ne gibi belgelerin olduğu, öğrencilerin teşekkür-takdir belgeleriyle nasıl taltif edildikleri, mezuniyetlerinde nasıl belgeler aldıkları ve bu belgelerdeki tasarımlar gibi pek çok detay yer alıyor.

Eserle ilgili olarak Prof. Dr. Mehmet İpsirliİcazetnameler ilmiye tarihimizin en sağlam belgeleri niteliğindedir ve geleneğimizi yansıtan bir kültür vesikasıdır. Bu eserde ilmiye geleneğini bütün incelikleriyle görmek mümkündür” dedi. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner de “En kısa zamanda Enver Bey ile koleksiyonun bir sergisini düzenlemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 09:01
  1. Osmanlı eğitim sistemi
  2. Osmanlı’dan Günümüze İcazetten Diplomaya
  3. Enver Beşinci
  4. Kur’an-ı Kerim
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları
  6. Osmanlı
  7. teşekkür-takdir belgeleri
  8. Prof. Dr. Mehmet İpsirli
  9. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Seçim sonuçları...
    1. Resmi Gazete'de yayımlandı! Seçim..
    2. Murat Aydın Soğuksu’da kasap dükkanına..
    3. THY: "28 yolcu ve 2 kabin memuru..
    4. ‘Tarihî zenginliklerimiz geleceğimize..
    5. GÜNDEM / 10 Mart 2019
    6. Bağcılar'da park halindeki araçlar..
    7. Palandöken hafta sonunda dolup taştı
    8. FETÖ'nün sapkın projesine darbe!
    9. Trabzon’da yürekleri ağızlara getiren..
    10. Elit U-19 Ligi 25 .hafta
    11. Başkent’te çökme tehlikesi olan bina..
    12. Halk Oyunları Grup Birinciliği Başladı
    13. Samsun’da kamyonet takla attı: 8 yaralı
    14. Aşiretlerin kavgasında kan aktı! Ölü..
    15. Babasına kızdı, terör estirdi!
    16. Fatih’te polis tartıştığı kişiyi..
    17. 10.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    18. Didim’e turizmci muhtar adayı
    19. Türk askeri de orada! Esed 111 sivili..
    20. Milli sporculardan Başkan Özakan’a..
    21. Fatih Atay, Baltaköy’de vatandaşlarla..
    22. THY uçağı havada tehlike atlattı:..
    23. THY uçağı havada tehlike atlattı: 29..
    24. Türkiye birincisi sporcudan Rektör..
    25. Bahçeli başlıyor! İlk durak Söğüt
    26. Özakcan’dan Türkiye Polis Emeklileri..
    27. HDP her şeyi açık etti! Twitter'dan..
    28. CHP'den Adil Öksüz’ü kurtarma girişimi
    29. Kıran: Tüm terör örgütleri ile ayrı..
    30. Erdoğan 20 yıl önceki mektup..
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    Venezuela'da kriz sürüyor! Maduro emri verdi
    Venezuela'da kriz sürüyor! Maduro emri verdi