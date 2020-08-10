Tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı
İSTANBUL (AA) - Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Külliyesi'nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Külliyesi'nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı. İstanbul'un kültürel ve tarihi emanetlerini, gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."