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Aktüel

Tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 23:23:11 -
Tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Külliyesi'nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Külliyesi'nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı. İstanbul'un kültürel ve tarihi emanetlerini, gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

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