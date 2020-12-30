Tarihi STA imzalandı

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss’ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle imzalandı. Pekcan, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasıyla iki ülke arasındaki ticaret rejiminin yeniden belirlenmesi ihtiyacı doğduğuna dikkati çekerek, imzalanan anlaşmayla ülkeler arasında ikili bazda bir tercihli ticaret rejiminin tesis edileceğini belirtti.

Belirsizlik kalmadı

İmzalanan STA sayesinde, ikili ticaretin etkin ve sorunsuz bir şekilde devam edeceğini söyleyen Pekcan, “Bu anlaşma, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak. Firmalarımızın rekabetçi olduğumuz sektörlerde İngiltere’ye kolay ve sorunsuz bir biçimde ihracat yapabilmelerini garanti altına alacaktır” diye konuştu. Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye olarak temel amacımız, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nden kaynaklı ticari ilişkilerimize de halel getirmeden, Birleşik Krallık ile arzu ettiğimiz bir ticaret anlaşmasını imzalamak idi. Bugün itibarıyla amacımıza ulaşmış bulunuyoruz. Anlaşmanın az sonra imzalanmasıyla birlikte, Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacaktır. Ticaretimiz her zamanki etkinliğiyle sürecek ve inanıyorum daha da gelişecektir. Gümrük Birliği’nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korurken, Birleşik Krallık ile ilişkilerimizi imzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz.”

İç onay süreci ivedlikle başlatılacak

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ise “İlişkilerimizin potansiyeli, özellikle de gelecekte Türkiye’nin dinamizmi göz önünde bulundurulduğunda, Birleşik Krallık’ın global anlamda bir hizmet sağlayıcısı olduğu düşünüldüğünde çok da önemli olacaktır” dedi. Truss, “Birleşik Krallık’ın 62 ülke ve Avrupa Birliği (AB) ile de yaptığı ticaret anlaşmaları kapsamında, biz sadece ticarete ivme kazandırmıyoruz, büyümeyi de hedefliyoruz. Bugün Türkiye ile Birleşik Krallık arasında iş birliğine yeni sayfa açtık” ifadelerini kullandı.

1 Ocak 2021’de yürürlükte

STA’nın imzasını takiben yürürlüğe giriş için gerekli iç onay süreci ivedilikle başlatılacak. Söz konusu sürecin tamamlanmasına kadar geçecek sürede de tavizler, 1 Ocak 2021’den itibaren karşılıklı uygulanacak. Dolayısıyla Türkiye için anlaşmada öngörülen tavizler Birleşik Krallık tarafında 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın Türkiye ekonomisine kısa ve uzun vadede pozitif katkı yapacağına dikkati çeken ekonomistler, imalat, otomotiv, çelik, hazır giyim, elektronik, gıda ve tarım sektörlerinin anlaşmadan olumlu etkileneceğini kaydetti.