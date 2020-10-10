"Tarihi Posta Yolları" temalı pul, PTT'ye Avrupa'da birincilik getirdi

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTT AŞ, 2002'den beri halka açık çevrim içi oylama yoluyla düzenlenen "En İyi Avrupa Pulu" yarışmasında, bu sene "Tarihi Posta Yolları" temasıyla tedavüle sunduğu pulla birinciliğe layık görüldü.

Posta güzergahları, postacılar ve tarihi mekanların tarihsel gerçekliğe uygun tasvir edildiği pul tasarımları, tüm teknik detaylara bağlı kalınıp tek tek çizilerek oluşturuldu.



Avrupa Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) Pul ve Filateli Çalışma grubu faaliyetlerinden biri olan Avrupa Pulları (EUROPA Stamps) her yıl Avrupa Posta İdareleri tarafından PostEurop üyesi olup olmamalarına bakılmaksızın üzerinde EUROPA logosu taşıyan tüm pulları kapsıyor.



"Avrupa Pulları", filateliye dikkati çekerken aynı zamanda posta alanındaki iş birliğinin altını çiziyor. 1956'da ilk kez tedavüle sunulan pullar, 1996'dan beri PostEurop çatısı altında Avrupa'nın birlik olma arzusunun sembolü olmaya devam ediyor. "Avrupa Pulları"nın teması her yıl PostEurop Pul ve Filateli Çalışma Grubu tarafından belirleniyor. 2002'den beri halka açık çevrim içi oylama yoluyla En İyi Avrupa Pulu Yarışması düzenleniyor.

PTT AŞ, hem Pul ve Filateli Çalışma Grubundaki toplantılara hem de daha önce düzenlenen Avrupa Pulları faaliyetine ve yarışmalarına etkin olarak katılıyor.



Daha önce de 2011 yılında "Ormanlar", 2013 yılında "Posta Araçları", 2015 yılında "Eski Oyuncaklar", 2017 yılında "Kaleler", 2018 yılında "Köprüler" konulu pul ödüllerine başvuru yapan PTT AŞ, internet yarışması bölümünde birincilik aldı.

Pul tasarımlarıyla Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden PTT AŞ ayrıca, 2012 yılında "Türkiye’yi Ziyaret Edin", 2014 yılında "Ulusal Müzik Enstrümanları" ve 2019 yılında "Ulusal Kuşlar" konulu anma pullarıyla ikincilik elde etmişti.

