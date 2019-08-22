0553 313 94 23

Tarihi Pervane Medresesi’nden Sinop turizmine katkı

Tarihi Pervane Medresesi, Sinop turizmine katkı sağlıyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
Tarihi Pervane Medresesi’nden Sinop turizmine katkı

Tarihi Pervane Medresesi, Sinop turizmine katkı sağlıyor. Tarihi medrese içinde dükkânları bulunan esnaflar, 2019 yaz sezonunun geçmiş yıllara kıyasla önemli oranda düşüş olduğunu belirtti.


1262 yılında Sinop’un ikinci defa Türklere alınışı anısına Selçuklu Veziri Muinüddin Süleyman Pervane tarafından yaptırılan Tarihi Pervane Medresesi, 2002 yılında kültür ve turizm amaçlı kullanılmak üzere Sinop Valiliği’nce Sinop’a özgü el sanatları ve mutfağı ile ilgili kişilere tahsis edilerek çarşı haline getirildi.


Tarihi Pervane Medresesi Çarşısı’nda yöresel ürün dikimiyle uğraşan Nurcihan Özay, dışarıdan gelen turistlerin esnafı tatmin etmediğini belirterek, “Bu sezonda gerek tur turizmi olsun gerek şahsi turizm olsun, genel olarak yerli turistlerle pek alışverişimizin olmadığını söyleyebilirim. Sezonda bizi yine Sinoplular kurtardı. Buradan dışarıya gidecek vatandaşlar, hediyelik takı ve giyim olarak aldıkları eşyalar bizi kurtardı. Sanıyorum ki dışarıdan gelen turistler, ülke ekonomisinin geldiği durum yüzünden fuzuli masraflarını kısmak zorunda kaldı. Geçmiş yıllara oranla büyük düşüş yaşandı” dedi.


Medrese çarşısında el ürünü gümüş işlemecisi Orçun Yılmaz ise, “Ekonominin zayıflaması herkesi etkiledi. Vatandaşlar takı ve aksesuar gibi giderlerinden kısmak zorunda kaldı. Bu da bizim işlerimizi düşürdü. Zaten turist sayısında da bu sezon azalma fark ediliyor. Sadece Medrese esnafı değil, genel olarak Sinop esnafı bu sezon ancak işletmesini kurtarabildi. Büyük kazançlar elde edebilen yok bu sezon" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lübnan Karate Milli Takımı'ndan Trabzonspor'a ziyaret
    1. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    2. Murat Nehri’nde balık ölümleri..
    3. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han..
    4. Terör yandaşları umudunu onlara..
    5. Yağlı cilt kabusundan kurtulmanın 5..
    6. Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar..
    7. Açık öğretim okulları kayıtları başladı
    8. Ofis çalışanlarında diyabet riski
    9. Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1..
    10. Marmaris'te orman yangını
    11. "Erdoğan'a Allah akıl fikir versin"..
    12. Semiz: "Çaybaşı daha yaşanabilir ve..
    13. Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü’nden..
    14. 4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı..
    15. İnegöl’de 82 araçlık otopark hizmete..
    16. Pendik’te takla atan araç karşı..
    17. Van Kalesi’nde mahsur kalan vatandaş..
    18. Caminin avizelerini çaldı
    19. Kaymakam Yazar ve Rektör Özdemir,..
    20. Kanalda boğulan gencin cesedine..
    21. Ev işi yapmak erken ölüm riskini..
    22. Manisa’da ‘Beton yol’ uygulaması devam..
    23. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    24. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
    25. Başkent’te pazar yeri kavgası: 5 yaralı
    26. GÜNCELLEME - Edremit Körfezi'nde..
    27. Diyarbekirspor yeni sezondan umutlu
    28. Başkan Bulut’un Mercidabık Zaferi..
    29. SOLOTÜRK, Trabzon'da gösteri uçuşu yaptı
    30. Fenerbahçe'den altyapıya 17 transfer
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal