Tarihi Pervane Medresesi’nden Sinop turizmine katkı

Tarihi Pervane Medresesi, Sinop turizmine katkı sağlıyor. Tarihi medrese içinde dükkânları bulunan esnaflar, 2019 yaz sezonunun geçmiş yıllara kıyasla önemli oranda düşüş olduğunu belirtti.

1262 yılında Sinop’un ikinci defa Türklere alınışı anısına Selçuklu Veziri Muinüddin Süleyman Pervane tarafından yaptırılan Tarihi Pervane Medresesi, 2002 yılında kültür ve turizm amaçlı kullanılmak üzere Sinop Valiliği’nce Sinop’a özgü el sanatları ve mutfağı ile ilgili kişilere tahsis edilerek çarşı haline getirildi.

Tarihi Pervane Medresesi Çarşısı’nda yöresel ürün dikimiyle uğraşan Nurcihan Özay, dışarıdan gelen turistlerin esnafı tatmin etmediğini belirterek, “Bu sezonda gerek tur turizmi olsun gerek şahsi turizm olsun, genel olarak yerli turistlerle pek alışverişimizin olmadığını söyleyebilirim. Sezonda bizi yine Sinoplular kurtardı. Buradan dışarıya gidecek vatandaşlar, hediyelik takı ve giyim olarak aldıkları eşyalar bizi kurtardı. Sanıyorum ki dışarıdan gelen turistler, ülke ekonomisinin geldiği durum yüzünden fuzuli masraflarını kısmak zorunda kaldı. Geçmiş yıllara oranla büyük düşüş yaşandı” dedi.

Medrese çarşısında el ürünü gümüş işlemecisi Orçun Yılmaz ise, “Ekonominin zayıflaması herkesi etkiledi. Vatandaşlar takı ve aksesuar gibi giderlerinden kısmak zorunda kaldı. Bu da bizim işlerimizi düşürdü. Zaten turist sayısında da bu sezon azalma fark ediliyor. Sadece Medrese esnafı değil, genel olarak Sinop esnafı bu sezon ancak işletmesini kurtarabildi. Büyük kazançlar elde edebilen yok bu sezon" diye konuştu.