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Aktüel Tarihi Mısır Çarşısı'nda Kovid-19 denetimi
Aktüel

Tarihi Mısır Çarşısı'nda Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 18:00:21 -
Tarihi Mısır Çarşısı'nda Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Fatih’teki tarihi Mısır Çarşısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.  

Fatih İlçe Sağlık Müdürü Melek Nur Aslan ile zabıta ve polis ekiplerinin katıldığı denetimde, çarşı esnafına ve çarşıya gelen ziyaretçilere sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi yönünde uyarılar yapıldı.

Denetim sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Melek Nur Aslan, turizmin ve İstanbul'un merkezi bir noktasında olan Mısır Çarşısı'ndaki denetimleri önemsediklerini söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarınının önemli olduğunu vurgulayan Aslan, "Havalandırma ve dışa açılan noktaları daha az olan bir alandayız. Müşterilerin ve dükkan sahiplerinin bu kurala uyması burada ticaretin devam etmesi için önemli. Kapalı mekan olmasından dolayı bulaşıcı hastalıklar daha yaygın bulaşacağı için buradaki denetimleri önemsiyoruz ve her yönden değerlendiriyoruz." dedi.




  

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