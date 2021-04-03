  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tarihi mezarlıkta define talanı
Yerel

Tarihi mezarlıkta define talanı

Eyüp Sultan Mezarlığı’ndaki eski mezarlar, defineciler tarafından delik deşik edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 09:58:00 -
Tarihi mezarlıkta define talanı

İstanbul'un en eski mezarlıklarından Eyüp Sultan Mezarlığı, tarihi boyunca mezar soyguncularının hedefindeydi. Ancak son günlerde soygun vakaları hızla arttı. Soyguncular tarihi mezarların altını oydu, taşlarını kırdı, bazı taşları da yerlerinden sökerek götürdü.

2017 yılında Eyüpsultan Belediyesi, Eyüp Sultan Tarihi Merkez Projesi (ESTAM) kapsamında, mezarlıktaki hasar görmüş türbe, hazire ve kabir yerlerinin onarılması kararı aldı. Ancak bugüne kadar herhangi bir onarım yapılmadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi tarihi mezarlıkların kendi sorumluluklarında olmadığını iddia ediyor.

Mezarlığın hemen yanında işyeri bulunan Fatih Kocabıyık da mezar soyguncularından şikâyetçi. Kocabıyık yaşananları, “Defineciler gece geliyor, burayı altüst edip gidiyor. Polisler yakalarsa gözaltına alıyor ama serbest kalıyorlar. Serbest kalır kalmaz da yine mezarlığa geliyorlar. Göz göre göre tarih kaybolup gidiyor” diye anlattı. Bir başka esnaf da “Mezarlıkta kamera yok. Yeterli sayıda güvenlik yok. İsteyen istediği gibi girip çıkıyor. Kimsenin bir şey sorduğu da yok” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek
Gündem

Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek

Rus uzman Nikolay Kostikin, ABD’li general Ben Hodges’in, Türkiye dahil Karadeniz ülkelerinin Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiği yönündeki ..
Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!
Siyaset

Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!

Konya'da esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener'e HDP tepkisi geldi. Bir esnaf, HDP'nin CHP ile yapılan ittifakta artık gizli olmadığını be..
'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı
Gündem

'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı

Sözcü'de kopyala yapıştır yapan Yılmaz Özdil, 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan ifade verdi. Özdil, kendini "Atatürkçüler Atatürk’e h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay