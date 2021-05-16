Tarihi mezarların altını oydular

İstanbul'un en eski mezarlıklarından olan Eyüp Sultan Mezarlığı, tarihi boyunca mezar soyguncularının hedefindeydi. Fakat son günlerde soygun vakaları hızla arttı. Soyguncular tarihi mezarların altını oydu, taşlarını kırdı, bazı taşları da yerlerinden sökerek götürdü.

Mezarlığın hemen yanında işyeri bulunan Fatih Kocabıyık da mezar soyguncularından şikâyetçi. Kocabıyık yaşananları, "Defineciler gece geliyor, burayı altüst edip gidiyor. Polisler yakalarsa gözaltına alıyor ama serbest kalıyorlar. Serbest kalır kalmaz da yine mezarlığa geliyorlar. Göz göre göre tarih kaybolup gidiyor” diye anlattı. Bir başka esnaf da “Mezarlıkta kamera yok. Yeterli sayıda güvenlik yok. İsteyen istediği gibi girip çıkıyor. Kimsenin bir şey sorduğu da yok” ifadelerini kullandı.