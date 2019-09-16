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Tarihi mezar taşından duvar yaptı, tesadüfen fark edildi

Gaziantep’te bir vatandaş, 50 yıl önce çift sürerken bulduğu ve sakladığı mezar taşını bahçesine duvar yaparken kullandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:33
Tarihi mezar taşından duvar yaptı, tesadüfen fark edildi

Gaziantep’te bir vatandaş, 50 yıl önce çift sürerken bulduğu ve sakladığı mezar taşını bahçesine duvar yaparken kullandı. Tarihi mezar taşı, evin yakınlarındaki tarihi bir bölgede yüzey araştırması yürüten ekip tarafından tesadüfen fark edildi.


Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Akınyolu Mahallesi’nde yaşayan Nahsen Korkmaz, 50 yıl önce babası ile kendilerine ait arazide çift sürerken toprağın altında mezar taşı buldu. Uzun süre mezar taşını evinde muhafaza eden Nahsen Korkmaz, bir süre önce ise evin etrafına çektiği duvarda mezar taşını da kullandı. Yoldan geçenlerin görebildiği ve üzerinde farklı bir dille yazılmış kelimeler bulunan mezar taşı, evin yakınlarındaki bir tarihi bölgede yüzey araştırması yapan ekip tarafından tesadüfen görüldü. Araştırma ekibi yaptığı ilk incelemelerde mezar taşının M.Ö 3-4. yüzyıllara ait olduğunu belirlerken üzerinde ise "Özgür/Azatlı kız kardeşi için yaptırdı" ifadesinin yazdığını tespit etti.


Mezar taşını bulan Nahsen Korkmaz, "Bu taşı 50 yıl önce babamla tarlada çit sürerken bulduk ve eve getirdik. Uzun süre evin bahçesinde muhafaza ettim. Kırılmasın diye de duvarın içerisine yerleştirdim. Araştırma ekibi görmüş ve Gaziantep Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden gelerek taşı incelediler. Taşın Roma Dönemi’ne ait olduğunu söylediler. Bir an önce gelip alsalar da kurtulsam" dedi.


Yesemek Yüzey Araştırması ekibinden Prof. Dr. Atilla Engin ise yaptığı yazılı açıklamada, "İslahiye ve çevresi Roma Dönemi’nde de önemli bir yerleşim bölgesidir. Özellikle büyük höyük, tepe ve yamaç yerleşmeleri çevresinde nekropoller yer almaktadır. Yesemek havzasında yaptığımız yüzey araştırmalarında modern köy evlerinde kullanılan Roma Dönemi mezar taşları dikkati çekmektedir. Bölgede görülen sık görülen üçgen alınlıklı tapınak cephesi şeklindeki bazalt mezar stelleri Geç Roma Dönemi ’ne, MÖ 3-4. Yüzyıllara tarihlenmektedir. Üzerlerinde mezar sahibinin adı yazabildiği gibi, yazıtsız mezar taşlarına da rastlanmaktadır. Genellikle yerleşmelerin çevresinde konumlandığı anlaşılan nekropollerden çıkartılmış olduğu tahmin edilen bazalt sal taşları, bu mezarların taş sanduka tipinde olduğunu göstermektedir. Bulunan mezar taşının üzerindeki yazı ile ilgili ekibin yaptığı ilk inceleme ve araştırmaya göre MÖ 3-4. yüzyıllara ait olduğu, üzerindeki yazı Grekçe olarak yazılmış ’Özgür/azatlı kız kardeşi için yaptırdı’ yazdığı tahmin edilmektedir" ifadelerini kullandı.


Mahallede oynayan çocuklar ise mezar taşını sürekli gördüklerini ama tarihi olduğunu öğrenince çok şaşırdıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:33
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