Tarihi Mardin’e otopark projesi

Tarihi Mardin’in otopark ve trafik sorununu çözmek için geliştirilen Diyarbakır Otopark Projesi uygulamaya geçiyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, tarihi Mardin’in otopark ve trafik soruna karşın Diyarbakır Otopark Projesiçalışmalarına başladı. 45 bin metrekare üzerine yapımına başlanan Diyarbakır Otopark Projesi’nde, 800 araçlık otoparkıyla tarihi Birinci Cadde’de yaşanan park ve trafik sorununu çözülmesi hedefleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, vatandaşların spor yapabileceği tesisler, turistler için konaklama alanları, kentte istihdamın artırılması için ticari alanlar, çok amaçlı salonlar ve protokol karşılama binası ile kompleks yapı olan Diyarbakır Otopark Projesi’nin, tarihi kente kazandırılması için çalışmalara başlandığı kaydedildi.