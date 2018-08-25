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Tarihi manastırları arkeologlar yerine defineciler kazıyor

Uludağ’da bulunan onlarca manastır define avcıları tarafından talan ediliyor.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:42
Tarihi manastırları arkeologlar yerine defineciler kazıyor

Uludağ’ın farklı bölgelerinde bulunan ve her biri binlerce yıllık toprak altında kalmış manastırlar, define avcıları tarağından kazılıyor. Definecilerin yaptığı kazılar sonucunda duvar ve kemerleri gün yüzüne çıkan tarihi manastırların hala yıkılmadığı görülüyor. Uludağ’ın Bursa yüzüne bakan eteklerinde bulunan tarihi manastırlar, köylerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için tehlike arz ediyor. Definecilerin kazdığı çukurlar o kadar derin oluyor ki, hayvanlar çukurlara düşüp telef oluyor. Bölge halkı Uludağ’da bulunan tarihi manastırların defineciler tarafından değil de yetkililer tarafından kazılıp turizme kazandırılmasını istiyor.

Fidyekızık'ta bulunan manastır da defineciler tarafından kazılmış durumda. Definecilerin yaptığı metrelerce derinlikteki çukurlar ise dikkat çekiyor. Manastırın tarihi duvar ve kemerlerinin toprak altında kalmasına rağmen yıkılmadığı görülüyor.

Uludağ’da manastırların bulunduğu bölgelerde yıllarca çobanlık yapan Fidyekızık Koperatifi Başkanı Ahmet Gültekin, “Uludağ’da bulunan manastırlar defineciler tarafından tahrip edilmekte. Yetkili kurumların bu manastırları gün yüzene çıkarması gerekiyor. Uludağ’da çok sayıda manastır olduğu söyleniyor. Ben bu manastırların 20 tanesinin yerini biliyorum. Çünkü ben bu bölgelerde yıllarca çobanlık yaptım. Çoğunu defineciler kazarak tahrip etti” dedi.

 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:42
  1. Bursa
  2. Uludağ
  3. Defineciler
  4. manastır
  5. Fidyekızık

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