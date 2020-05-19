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Tarihi Likya Yolu'nda kaybolan İngiliz kadını jandarma buldu

Kadın ile beraber kamp yaptığı iki arkadaşına Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:38:15 -
Tarihi Likya Yolu'nda kaybolan İngiliz kadını jandarma buldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da tarihi yürüyüş rotası Likya Yolu'nda kaybolan 73 yaşındaki İngiliz kadın jandarma ekiplerince bulundu.

Bölgede kamp yaptığı arkadaşları Andrzej Leszek Wielochowski (73) ve Onur Dumlupınar'dan (40) ayrılan İngiltere vatandaşı Kate Clow (73), yürüyüşe çıktığı antik Likya Yolu'nda bir süre sonra kayboldu.

Clow'a ulaşamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren arama sonunda Clow'u bir dere yatağında bitkin haldeyken buldu. Clow'a su veren ve sağlık kontrolünden geçiren ekipler, İngiliz kadın ile birlikte kamp yaptığı diğer 2 kişiyi jandarma karakoluna götürdü.

Clow ve aynı yaştaki arkadaşı Andrzej Leszek Wielochowski'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan, Onur Dumlupınar'a ise yine aynı tedbirler kapsamında sahillerin kullanma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

- Bulduğu yürüyüş rotasında kaybolmuş

Kaybolduktan sonra jandarma ekiplerinin ulaştığı Kate Clow'un, Fethiye'den başlayarak Antalya'ya kadar uzanan ve tarihte Likya olarak adlandırılan yürüyüş rotası üzerine çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Kültür Rotaları Derneğinin başkanlığını da yapan Clow'un, bu kapsamda yaptığı çalışmaları "Likya Yolu" adlı kitabında topladığı, ayrıca birçok yürüyüş rotasını da Türk turizmine kazandırdığı belirtildi.



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