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Kültür - Sanat Tarihî köy camisi minaresiz kaldı!
Kültür - Sanat

Tarihî köy camisi minaresiz kaldı!

Yeniakit Publisher
2024-08-09 11:57:00 -
Tarihî köy camisi minaresiz kaldı!

Artvin’in Şavşat İlçesi’ne bağlı Aşağıkoyunlu Köyü’nde yer alan tarihi camide, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından açılan ihale neticesinde 2022 yılında restorasyon çalışması gerçekleştirildi.

Fakat aradan kısa süre geçmişken caminin ahşap olan minaresi yıkıldı. Köylünün ve cami görevlisinin çabalarına rağmen 2023 Şubat ayında yıkılan minarenin yerine yenisi hâlâ daha yapılmadı. Doğal güzellikleriyle öne çıkan köye gelen turistlerin, minaresi olmadığı için camiyi bulamadıkları ve sakinlerin Müslüman köyünde herhangi bir minare bulunmamasından rahatsızlık duyduğu belirtiliyor. Aşağıkoyunlu Köyü halkı camilerinin yıkılan minaresinin tekrar yapılması için yetkililerden harekete geçmelerini bekliyor.

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