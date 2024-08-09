Tarihî köy camisi minaresiz kaldı!

Fakat aradan kısa süre geçmişken caminin ahşap olan minaresi yıkıldı. Köylünün ve cami görevlisinin çabalarına rağmen 2023 Şubat ayında yıkılan minarenin yerine yenisi hâlâ daha yapılmadı. Doğal güzellikleriyle öne çıkan köye gelen turistlerin, minaresi olmadığı için camiyi bulamadıkları ve sakinlerin Müslüman köyünde herhangi bir minare bulunmamasından rahatsızlık duyduğu belirtiliyor. Aşağıkoyunlu Köyü halkı camilerinin yıkılan minaresinin tekrar yapılması için yetkililerden harekete geçmelerini bekliyor.