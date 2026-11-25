Tarihi köprü üzerinde korku dolu anlar! Seyir halindeyken bir anda alev topuna döndü!
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Edirne'de tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde ilerleyen belediyeye ait açık kasa kamyonet, henüz bilinmeyen bir sebeple alev alarak yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
İŞÇİLER SON ANDA KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI
Edirne Belediye Başkanlığı bünyesindeki açık kasa kamyonette bulunan işçiler, seyir halindeyken araçtan yükselen duman ve alevleri fark ederek hemen aşağı indi. Tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde meydana gelen olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ, ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tüm aracı saran yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangının ardından açık kasa kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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