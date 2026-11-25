Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

İŞÇİLER SON ANDA KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI

Edirne Belediye Başkanlığı bünyesindeki açık kasa kamyonette bulunan işçiler, seyir halindeyken araçtan yükselen duman ve alevleri fark ederek hemen aşağı indi. Tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde meydana gelen olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ, ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tüm aracı saran yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangının ardından açık kasa kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.