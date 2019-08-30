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Tarihi Kevansarayda Millet Kıraathanesi Açıldı

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30 Ağustos 2019 Cuma 12:31
Tarihi Kevansarayda Millet Kıraathanesi Açıldı

1. Ulukışla Tarih, Kültür ve Sanat Festivalinde tarihi kervansarayda millet kıraathanesi açıldı.


Şair Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları şiirine konu olan kervansarayda düzenlenen festival kapsamında Millet Kıraathanesi ve Yaşayan Müze açılışı gerçekleştirilirken Ulukışla resimleri sergilendi, davetlilere yöreye özgü yemekler ikram edildi.


Ulukışla Kaymakamlığı, Ulukışla Belediyesi ve Konya Ovası Projesi Bölgesel Kalkınma İdaresi işbirliği ile Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda düzenlenen festivalin açılışında konuşma yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek bu tür festivallerin yörenin tanıtımına sağladığı katkıdan söz etti. Vali Şimşek; "Bu tür festivaller, doğal, tarihi güzelliklerin ve yerel zenginliklerin yaşatılması, ortaya çıkarılması ve turizmle buluşturulması adına çok önemli. Bu festival sayesinde, bu değerlerimizin farkına varabiliyoruz, tanıtabiliyoruz, bizden sonraki nesillere aktarma fırsatı buluyoruz. Niğde’nin her köşesinde bir tarihi eser, doğal güzellik ve tabiat varlığı görüyoruz. Yine her ilçemizin kendine özgü yerel zenginlikleri var. Önemli olan bunları ortaya çıkarmak ve tanıtmak. Düzenlediğimiz bu festival de bu amaca hizmet ediyor" dedi.


Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu da, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buranın restore edilmesi için talimat verdi ve güzel bir restorasyon gerçekleşti. 2014’te göreve gelince, belediye olarak kervansarayı, Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiraladık. Ulukışla’ya bu tarihi kazandırmak ve bu güzel Osmanlı eserini, halkımızın tanımasını istedik. Yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz, eski resimleri sergiliyoruz ve Ulukışla’ya çok önemli bir eser kazandırıyoruz. Tarihi bir müze ’Yaşayan Müze’ ve Millet Kıraathanesi açıyoruz" ifadelerini kullandı.


Konuşmalarında ardından ´Han Duvarları´ şiiri okundu ve Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı sempozyumu sunuldu. Sunumun ardından Vali Şimşek ve beraberindekiler, Millet Kıraathanesi ve "Yaşayan Müze" açılışını gerçekleştirdi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin müzik dinletisi sunduğu festivalde, davetlilere yöresel yemekler ikram edildi.


Festivale, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in yanı sıra, Ulukışla Kaymakam Vekili İsmail Demirtaş, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:31
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