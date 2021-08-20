Tarihi Karamancılar Konağı restore edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Mersin İli, Akdeniz İlçesi 4 Ada 6 Parsel Mersin Mutfak Kültürü Evi Karamancılar Konağı Restorasyonu Yapılması İşi uygulama işi Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale kapsamında restorasyon işlerinin yapılması için gerekli 6420m2 güçlendirme sıvası yapılması ve 6420m2 kaba sıva yapılması ve benzeri 470 iş kalemi iş gerçekleştirilecek.

İşin ihalesi 15.09.2021 tarih ve saat 14:00’da Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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