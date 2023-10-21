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Yerel Tarihi kaleye, dev Filistin bayrağı asıldı
Yerel

Tarihi kaleye, dev Filistin bayrağı asıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-21 17:56:00 -
Tarihi kaleye, dev Filistin bayrağı asıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Siyonist işgal rejiminin Gazze'de yaptığı katliamlara tepki göstermek amacıyla tarihi Gaziantep Kalesi'ne dev Filistin bayrağı astı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Siyonist işgal rejiminin Gazze'de yaptığı katliamlara tepki göstermek amacıyla tarihi Gaziantep Kalesi'ne dev Filistin bayrağı astı.

Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı ekipleri, 45 metre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinden oluşan Filistin bayrağını Gaziantep Kalesi'ne getirdi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ekipler, Filistin bayrağını tarihi Gaziantep Kalesi'nin güney cephesine konumlandırdı.

Kentin farklı noktalarından görülen dev Filistin bayrağıyla Filistin halkına destek sağlanması amaçlandı.
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