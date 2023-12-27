Tarihi kale havadan görüntülendi
Ardahan’da etkili olan kar yağışıyla Tarihi Ardahan Kalesi beyaza büründü. Ardahan Kalesi, Tarihi Demir Köprü ve Kura Nehri'ni kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.
Ardahan’da beklenen kar yağışının hafta sonu itibarıyla etkili olmasıyla kentin çevresi beyaza büründü. Ardahan’ı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Tarihi Ardahan Kalesi, Demir Köprü ve Kura Nehri ile birlikte Ardahan Ovası beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı ile kartpostallık manzaraların oluştuğu kent havadan görüntülendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO