  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Tarihi kale havadan görüntülendi
Yaşam

Tarihi kale havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-12-27 17:32:00 -

Ardahan’da etkili olan kar yağışıyla Tarihi Ardahan Kalesi beyaza büründü. Ardahan Kalesi, Tarihi Demir Köprü ve Kura Nehri'ni kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

Ardahan’da beklenen kar yağışının hafta sonu itibarıyla etkili olmasıyla kentin çevresi beyaza büründü. Ardahan’ı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Tarihi Ardahan Kalesi, Demir Köprü ve Kura Nehri ile birlikte Ardahan Ovası beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı ile kartpostallık manzaraların oluştuğu kent havadan görüntülendi.

33 metrelik şelale dondu
33 metrelik şelale dondu

Yaşam

33 metrelik şelale dondu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polisler bile şaştı kaldı! Mutfak dolabından karakola yolculuk
Polisler bile şaştı kaldı! Mutfak dolabından karakola yolculuk

Yaşam

Polisler bile şaştı kaldı! Mutfak dolabından karakola yolculuk

Yapay zekanın gözünden Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü
Yapay zekanın gözünden Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

Yaşam

Yapay zekanın gözünden Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23