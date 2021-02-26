‘Tarihi İpek Yolu'ndan 'Hızlı Tren Projesi'ne

Ertuğrul Şahan

Ankara Kent Konseyi (AKK) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katılan Baran, Ankara’nın sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek Başkent’in geleceği için ortak görüş oluşturmaya yönelik girişimlerden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan’ın gündeme getirdiği Ankaraİstanbul arasında yapılacak hızlı tren hattının daha kısa ve maliyeti düşük olan Tarihi İpek Yolu üzerinden geçmesi konusunun önemine değinen Baran, “Ankara üstü örtülü bir hazine, gelin bu örtüyü kaldıralım. Biz bir hazinenin üstündeyiz ama farkında değiliz. Atılan her adımı bu kent için yan yana atacağız. Ankara’ya ekonomik ve sosyal fayda sağlayacak tüm projelerin destekçisi oluruz” dedi. Baran, Ankara’dan yurtdışına direkt uçuşların başlatılması konusunda Ankara Ticaret Odası’nın yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Nevzat Ceylan ise konuşmasında Ankara’nın tarihi, turistik değerlerini açığa çıkartma hedeflerinden biri olan Tarihi İpek Yolu Yeni Nesil Hızlı Tren Projesi’ni anlatarak projenin Ankaraİstanbul arasındaki yolu yaklaşık 70 km daha kısaltacağını söyledi.