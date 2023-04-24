Tarihi heyecanlandıran keşif! Mısır tabutlarının gizemli sonuçları, önemli açıklamalar: Hayvan kemikleri canlı! Hazır kurşun buldu...

Binlerce yıl önce, altı Antik Mısır tabutu tamamen kapatıldı ve şimdiye kadar içerikleri bilinmiyordu. Şimdi ise bilim insanları, British Museum’da tutulan ve gömüldüklerinden bu yana ilk kez tabutların içine bakmak için teknolojiyi kullandılar ve tam bir kertenkele kafatası da dahil olmak üzere birkaç hayvanın mumyalanmış kalıntılarını ortaya çıkardılar.

Boyları yaklaşık 5 cm ile 30 cm arasında değişen ve MÖ 664 ile MÖ 250 yılları arasına tarihlenen tabutlar, 1885 yılında Naukratis ve Tell el-Yehudiyeh antik kentlerinde gün ışığına çıkarıldı. Tabutlar, bakır bileşikleri kullanılarak yapılmışlardı ve dış yüzeylerinde kertenkele, yılan balığı ve kobra figürleri yer alıyor. (Tabutlardan ikisinin menşei bilinmiyor.)

Tabutlardan birinin tepesinde, eski bir Mısır tanrısı olan Atum ile ilişkilendirilebilecek bir taç giyen insan başlı yarı yılan balığı, yarı kobra bir yaratık var. Süslü resimler, Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir çalışmada ortaya çıkan tabutların içeriğine işaret ediyor.

Bilim insanları, tabutlar metalden yapıldığından, gömüldüklerinden bu yana ilk kez tabutların içine bakmak için nötron tomografisi adı verilen bir yöntem kullandılar. Bu yöntem, X ışınlarından farklı olarak metalden etkilenmeyen invaziv olmayan bir teknoloji.

Taramalar, bir tabutun içinde, türleri bugüne kadar Kuzey Afrika’da bulunan “bir grup duvar kertenkelesine benzer” bir kertenkelenin eksiksiz sağlam kafatasını ortaya çıkardı. Yapılan açıklamaya göre, diğer iki tabutta muhtemelen keten kumaşa sarılmış hayvan kemikleri parçaları vardı.

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British Museum’da bir X-ışını görüntüleme bilimcisi olan baş yazar Daniel O’Flynn, “Antik Mısır’da hayvan cenazeleri yaygın olsa da, hala mühürlü tabutlara sahip olmak oldukça nadir bir durum.” diyor.

“Bu tabutlar metalden yapıldığından, X-ışınları ile içlerinden bakmak çok zor, dolayısıyla bu çalışma ile yapabildiğimiz şey, nötronları kullanarak küçük bir tabut grubunun içine bakmak oldu. British Museum’daki bu nesnelerin içlerinde gerçekten hayvan kalıntıları olduğunu ilk kez bu şekilde doğrulayabildik.”

Bilim insanları kemiklere ek olarak, tabutların üçünde kurşun keşfettiler; metal, gömme işlemi sırasında ağırlığı dağıtmak veya tabutlardan birinin yan tarafındaki bir deliği sabitlemek için kullanılmış olabilir. Tabutların birçoğunun dış kısımlarına, onları tapınak duvarlarına asmak veya dini törenler sırasında taşımak için kullanılmış olabilecek halkalar takılmıştı.

O’Flynn, “Kurşun ilginç bir bulguydu. Üç tabutta oldukça fazla kurşun bulduk. Bunların amaçlarından tam olarak emin değiliz. Tamamen pratik bir amaçları olabilir.” diyor.

“Ancak başka bir yorum, kurşunun Antik Mısır’daki statüsü nedeniyle büyülü bir malzeme olarak tabutlara dahil edilmiş olabileceği. Kurşunun mumyalanmış kalıntıların korunmasında olduğu kadar aşk tılsımları ve lanetlerinde de kullanıldığını önceki araştırmalardan biliyoruz.”

arkeofili uzmanları Çalışma, hayvanların kurban edilip edilmediği konusunda sonuçsuz kaldığını aktardılar.

O’Flynn, “Bu hayvanların kurban edilmiş olmaları mümkün, ancak tanrılara sunulan adakları da temsil ediyor olabilirler.” diyor.