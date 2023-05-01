  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Adamın sıfır vergiden haberi yok! Bay Kemal’i madara eden asgari ücret vaadi

Şimdi de hedef Selçuk Bayraktar! Bu ülke için tek çivi çakana tahammülleri yok... Can Ataklı'dan haddini aşan sözler

KKTC'nin yerli İHA'sı TOPEL-1 ilk kez dünyaya gösterildi! Rumlar tam anlamıyla çıldıracak

Kinleri ar damarlarını çatlattı! Saadet Partisi'nden LGBT'ye yeşil ışık!

TUSAŞ'taki bomba kulisi Türkiye ile paylaştı: Elimizde o uçaktan kalmadı

Sosyal medya yıkıldı! Başrolde Kılıçdaroğlu ve teröristbaşı Karayılan var

Böyle bir skandal görülmedi! 'Türkiye'ye karşı nükleer silah kullanalım! Tek çözüm bu' diyerek duyurdular

Araç sahipleri dikkat! O tarihi bekleyin, akaryakıta indirim geliyor

İlk sahiplerine sürpriz! Togg’dan şaşkına çeviren hizmet

Ahmet Hakan’dan şok “Bayraktar” fırçası
Gündem Tarihi görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli savaş uçağı Kaan'ın kokpitinde
Gündem

Tarihi görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli savaş uçağı Kaan'ın kokpitinde

Yeniakit Publisher
2023-05-01 16:59:00 -
Tarihi görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli savaş uçağı Kaan'ın kokpitinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Kaan'ın kokpitine oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ta tören alanında İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda Milli Muharip Uçağı'nın adını Yahya Kemal'in dizeleriyle açıkladı.

MMU'nun adı KAAN oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MMU'nun isim babasının MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı.

Erdoğan, KAAN ile 5. nesil savaş uçağı üretebilen dünyadaki 5 ülkeden biri olduğumuzu ifade etti.

Tarihi görüntüler

Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Kaan'ın kokpitine oturdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki yüzlülüğü ile bilinen Babacan kendini Erdoğan ile karıştırdı
İki yüzlülüğü ile bilinen Babacan kendini Erdoğan ile karıştırdı

Gündem

İki yüzlülüğü ile bilinen Babacan kendini Erdoğan ile karıştırdı

PKK işte bu yüzden Bay Kemal’i istiyor! Terörün temizlendiği Muş listeyi altüst etti
PKK işte bu yüzden Bay Kemal’i istiyor! Terörün temizlendiği Muş listeyi altüst etti

Gündem

PKK işte bu yüzden Bay Kemal’i istiyor! Terörün temizlendiği Muş listeyi altüst etti

Yerli savaş uçağı KAAN piste çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsim babası Devlet Bay
Yerli savaş uçağı KAAN piste çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsim babası Devlet Bay

Gündem

Yerli savaş uçağı KAAN piste çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsim babası Devlet Bay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23