Tarihi görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli savaş uçağı Kaan'ın kokpitinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Kaan'ın kokpitine oturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ta tören alanında İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda Milli Muharip Uçağı'nın adını Yahya Kemal'in dizeleriyle açıkladı.
MMU'nun adı KAAN oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MMU'nun isim babasının MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı.
Erdoğan, KAAN ile 5. nesil savaş uçağı üretebilen dünyadaki 5 ülkeden biri olduğumuzu ifade etti.
Tarihi görüntüler
Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Kaan'ın kokpitine oturdu.
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