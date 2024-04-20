Tarihi gelişme! Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını dünyaya duyurdular

Karayipler'de bulunan ada ülkesi Barbados, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı. Barbados, BM üyesi 193 ülkeden Filistin'i devlet olarak tanıyan 140'ıncı ülke oldu.

Barbados yönetimi, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı. Barbados Dışişleri Bakanı Kerrie Symmonds, yaptığı açıklamada, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldıklarını söyledi.

"Bu konuda tarafsız davranıyorduk"

Ülkesinin, şu ana kadar Filistin'in devlet olarak tanımamasını eleştirerek, bu hatayı düzeltmenin vaktinin geldiğini vurgulayan Symmonds, "Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde, çatışmaya her zaman iki devletli bir çözüm bulunması gerektiğini savunduk. Fakat, dünyaya bunu söylememize rağmen, ironik bir şekilde Filistin'i devlet olarak tanımıyorduk. Ortada bir tutarsızlık vardı. Filistin'i devlet olarak tanımazken nasıl olur da iki devletli bir çözümü talep edebilirdik?" ifadelerini kullandı.

"İsrail'le ilişkimizi etkilemeyecek"

Öte yandan Symmonds, Filistin'i devlet olarak tanıma kararının Barbados'un İsrail'le ilişkilerini etkilemeyeceğini de belirtti.

"Teşekkürler Barbados"

BM nezdindeki Filistin misyonu, Barbados'un aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, X'ten "Teşekkürler Barbados." ifadesini kullandı.

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Barbados, BM üyesi 193 ülkeden Filistin'i devlet olarak tanıyan 140'ıncı; Karayip Topluluğu (CARICOM) içinde ise 11. ülke oldu.