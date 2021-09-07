Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe vuruldu!
Kahraman Mehmetçiklerimiz tarihi eser kaçakçılarına da geçit vermiyor.
YENİ AKİT ANKARA
Yasa dışı yollarlar ülke değerlerimizi sınır dışına kaçırmaya çalışan kaçakçılara yapılan operasyonla "dur" denildi.
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Ankara, Batman, Şanlıurfa ve Adıyaman İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında çeşitli dönemlere ait 1164 sikke, 82 yüzük, 12 heykel, 103 obje ve çok sayıda tarihi eser ele geçirilerek 9 şüpheli yakalanmıştır” ifadeleri kullandı.