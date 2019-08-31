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Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, Kırkpınar statüsü bekliyor

- Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın: "Elmalı Güreşleri'nde başaltı birincisinin başa çıkması için talebimiz oldu. Türkiye Güreş Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne bu talebimizi ilettik. Bu yıl zaman kısa olduğu için gerçekleşemedi. Önümüzdeki yıl için umutluyuz"- Elmalı sakinlerinden Metin Öztürk:"Elmalı Güreşleri Türk'ün ilk er meydanı. Buradaki başaltı pehlivanı Edirne'de başa güreşemiyor. Antalya, güreşin beşiği. Elmalı'nın hakkı yenmesin"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, Kırkpınar statüsü bekliyor


ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - "Türk'ün ilk er meydanı' olarak adlandırılan ve bu yıl 667. kez düzenlenecek Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapacak Antalya'nın Elmalı ilçesinin sakinleri, Kırkpınar ile aynı statüyü istiyor.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, Anadolu'da en uzun zamandır yapılan, en önemli organizasyonlardan biri olarak biliniyor. Elmalı'nın, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden 9 yıl daha eski olmasına rağmen, benzer yasal statüye sahip olmaması ve yönetmeliğinin bulunmaması nedeniyle bu organizasyona katılan başaltı pehlivanlar boy atlayamıyor.

Elmalı sakinleri ise tarihi güreşlere bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Elmalı güreşlerinin yasal anlamda statüye alınmasını isteyen vatandaşlar, tarihi organizasyon için yönetmelik istiyor.


- Aydın: "Başaltı birincisinin başa çıkması için talebimiz oldu"


Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6-8 Eylül'de en az 70'i başpehlivan 2 bine yakın güreşçinin Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde kol bağlayacağını söyledi.

Yağlı güreşin iddialı isimlerinin Elmalı'daki er meydanında olacağını ifade eden Aydın, güreşler için 2 ton yağ hazırladıklarını bildirdi.

Kendisinin de 25 yıl güreşip, antrenörlük yaptığını aktaran Aydın, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı kategorisinde ilk 4 dereceyi elde eden pehlivanların başpehlivanlığa yükseldiğini hatırlattı.

Hasan Aydın, "Elmalı Güreşleri'nde başaltı birincisinin başa çıkması için talebimiz oldu. Türkiye Güreş Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne bu talebimizi ilettik. Bu yıl zaman kısa olduğu için gerçekleşemedi. Önümüzdeki yıl için umutluyuz." diye konuştu.


- Yolluk yerine ödül sistemi önerisi


Başpehlivanlara anlaşma çerçevesinde güreşmesi için "yolluk" adı altında verilen ücret yerine, ödül sistemi getirilmesini öneren Aydın, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başaltı birincisi güreşçinin, Kırkpınar dahil olmak üzere Türkiye genelindeki güreşlerde başpehlivan olarak er meydanına çıkmasını istediklerini dile getirdi.

Aydın, Kırkpınar'ın önüne geçmek gibi bir niyetleri olmadığını, daha kaliteli güreş organizasyonu gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde alt boylarda ilk ikinin boy atlayacağına değinen Aydın, güreşseverleri, sporcuları en iyi şekilde Elmalı'da ağırlamak istediklerini, başarılı çocuk pehlivanları teşvik etmek için ise özel ödüller planladıklarına bildirdi.

Hazırlıklarda sona geldiklerini aktaran Aydın, eski güreşçiler Ahmet Taşçı, Hüseyin Çokal, Mehmet Güçlü, Mehmet Keçe Atak, İbrahim Gümüş, Saffet Kayalı gibi usta isimleri onur konuğu olarak Elmalı'da güreşseverlerle buluşturup, anıları tazelemek istediklerini belirtti.

Bütün başpehlivanların iddialı olduğuna dikkati çeken Aydın, "Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Recep Kara, Fatih Atlı, Hamza Köseoğlu, Mehmet Yeşil Yeşil. Hepsi favori. Yağlı güreş eskisi gibi değil. Eskiden 40 başpehlivan oluyormuş, ikisi favori. Şimdi öyle değil. Başpehlivanların en az 15'i kemer alabilecek kapasitede." ifadelerini kullandı.


- Elmalı halkının 667. buluşma heyecanı


Elmalı'da yaşayan Metin Öztürk, organizasyonun her yıl yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Elmalı Güreşleri Türk'ün ilk er meydanı. Buradaki başaltı pehlivanı Edirne'de başa güreşemiyor. Antalya güreşin beşiği. Elmalı'nın hakkı yenmesin. Nerede güreş organizasyonu olsa 20 Antalyalı pehlivan derece alıyor." açıklamasında bulundu.

Elmalı'da yaşayan Hüseyin Yalman ise buradaki güreşleri seyretmenin ayrı bir zevk olduğunu söyledi. Kendisinin de zamanında güreştiğini aktaran Yalman, eskiden pehlivan olmanın daha zor olduğunu savundu.

Yalman, Elmalı Güreşleri'nde bu yıl başpehlivanlık için Ali Gürbüz'ü favori gördüğünü vurgulayarak, "Elmalı, Kırkpınar'dan eski ama Elmalı'daki başaltı pehlivanına boy atlatmıyorlar. Orada bir haksızlık var." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02
  1. Elmalı
  2. Hasan Aydın
  3. statü
  4. Tarihi
  5. yağlı güreş

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