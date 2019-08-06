0553 313 94 23

Tarihi Doğanbey köyüne yerli ve yabancı turist ilgisi

AYDIN(İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, tarihi eski Doğanbey köyü yerli turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

06 Ağustos 2019 Salı 09:53
Tarihi Doğanbey köyüne yerli ve yabancı turist ilgisi

AYDIN(İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, tarihi eski Doğanbey köyü yerli turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.


Aydın’da emekli öğretim üyesi Akın Çelebioğlu, Söke’nin eski Doğanbey köyünde mekanı satın alanlarca tarihi dokuyu bozmadan yapılarda başlatılan restorasyon çalışmalar köye değer yüklediğini ifade ederek, tarihi taş Rum evlerin yerli turistlerce yoğun ilgi gördüğünü belirtti.


Söke ilçesine 30 km uzaklıkta Sırtını Mykale Dağlarına (Dilek Dağları) yaslamış olan tarihi Doğanbey köyü, Kurtuluş Savaşı sırasında mübadele sonucunda Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalma bir köy olduğunu ifade eden Çelebioğlu, Köyde bulunan konut, dükkan, hastane ve çeşme gibi yapılar geç Osmanlı dönemi mimari özelliklerini yansıttığını, Köy geçmişte mübadele sonucu yerleşen köylüler tarafından terk edildiğinden evleri satın alan kişilerce aslına uygun restore ederek mekanın kullanılır hale getirilmeye çalışıldığını belirtti.


Çelebioğlu, “Özellikle mimarisiyle büyük ilgi çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değerdir. Rumca odalar anlamına gelen “Domatia” ismiyle kurulan köy zaman içinde “Doğanbey” ismini aldığı rivayet edilir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:53
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 yıl evli kaldı, 37 yıldır boşanmaya çalışıyor
    1. 3 yıl evli kaldı, 37 yıldır boşanmaya..
    2. Hanehalkı yurt içi turizm verilerini..
    3. İsrail güçleri 18 Filistinliyi..
    4. Türkiye Finans'tan ilk yarıda 205..
    5. 8 aydır imamı olmayan köy
    6. Milli Futbolcudan TDV’ye kurban bağışı
    7. CHP'li vekilin yasak aşkı her şeyi..
    8. Aşırı kıskanç insanlara dikkat
    9. Tek bacağıyla hacca koştu
    10. Teksas saldırısında ölü sayısı 22’ye..
    11. Öğrencilerden Kurşunlu Şelalesi ’ne..
    12. Kaza yapan otomobil 30 metre şarampole..
    13. (Özel) Şikayet 5 yavru köpeği annesiz..
    14. (Özel Haber) Keçiörengücü, Aktepe..
    15. Mersin plajlarında deniz suyu temiz
    16. Başkan Uysal, Kaleiçi Old Town..
    17. Antalya’da 10 bin 484 çiftçiye..
    18. Kış hazırlıklarına başladınız mı?..
    19. Rabia Naz'ın vasiyeti gerçek oldu!
    20. Borsa, güne yükselişle başladı
    21. Bayburt’ta kaybolan 21 yaşındaki genç..
    22. Turgutlu Belediyesinden ’Her Çocuk..
    23. Google, üretimde geri dönüştürülmüş..
    24. Armin Djerlek sağlık kontrolünden geçti
    25. Üniversite öğrencisi kızların..
    26. Çin'de sel felaketinde 19 kişi..
    27. Adıyaman'da orman yangını
    28. Diş etinde oluşan hastalıklara dikkat
    29. “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele..
    30. Kuzey Kore 2 haftada 4. kez kısa..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'