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Tarihi Cezaevi Müzesi tatilcilerin uğrak noktası oldu

Sinop'ta 1887 ile 1999 yılları arasında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında müzeye çevrilen Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:19
Tarihi Cezaevi Müzesi tatilcilerin uğrak noktası oldu

Hapishane olarak kullanıldığı dönemde, "Anadolu'nun Alkatraz'ı" olarak adlandırılan Sinop Tarihi Cezaevi, Türkiye'de "dark turizminin" (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahatler) önemli noktalarından biri olarak gösteriliyor.

2017 yılında yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiği Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, bu yaz sezonunda da ziyaretçi akınına uğruyor.

"Türkiye'nin en çok ziyaretçi ağırlayan müzeleri arasında"

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

"Tarihi cezaevi sadece Sinop'un değil Türkiye'nin en çok ziyaretçi ağırlayan müzeleri arasında yer alıyor. Geçen yıl 200 bin kişinin ziyaret ettiği bir yer. Bu yaz sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Sanıyorum yıl sonunda 200 bin rakamını aşmış olacağız." 

"Yoğun tur organizasyonları var"

Hikmet Tosun, insanların tarihi değerlere önem verdiklerini belirtti.

"Bunu ziyaretçi sayılarından da anlamak mümkün. Şu an ilimize yönelik yoğun tur organizasyonları var. Turlarla gelen ziyaretçilerin tamamı tarihi cezaevini ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla yoğun bir ilgi söz konusu. İnsanlar burada yaşanmışları görüyorlar, Sabahattin Ali'nin koğuşunu ziyaret ediyorlar.

Gerçek anlamda dark turizminin önemli bir merkezi. Bizim de 2019 yılı itibarıyla tarihi cezaevinin restore edilmesine yönelik bir çalışmamız olacak. Çünkü artık bu markayı daha iyi değerlendirmememiz gerekiyor."

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:19
  1. Türkiye
  2. Sabah
  3. Sinop
  4. Sabahattin Ali
  5. Hikmet Tosun

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