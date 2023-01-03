Tarihi camilerimize ziyaretçi akını

Mimar Sinan’ın “ustalık eseri” Selimiye Camii’nde restorasyona rağmen 2022’de de ziyaretçi yoğunluğu devam etti. Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021’in Kasım ayında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları sürüyor. Modern bir görünüme kavuşan Selimiye Meydanı’nın ardından caminin kubbesi, minareleri, avlu ve iç kısmında restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyona rağmen kapılarını kapatmayan camiyi 2022’de de çok sayıda turist ziyaret etti.

Edirne Müftü Vekili Alettin Bozkurt, yaptığı açıklamada, Osmanlı İmparatorluğu’na 92 yıl başkentlik yapan Edirne’de Selimiye Camii’nin ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Caminin kapsamlı bir restorasyon sürecinde olduğunu belirten Bozkurt, “Büyük bir ekiple gece gündüz demeden restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Restorasyona rağmen ziyaretçi sayısı azalmadı. Caminin iç kısmında namaz için ayrılmış bölümde ziyaretçiler namaz kılabiliyor, diğer kısımlarında çalışmalar devam ediyor. Selimiye Camii restorasyon bitene kadar ziyaretçi almaya devam edecek. Kardeşlerimiz rahat bir şekilde gelsinler, bu güzel mimari eseri görüp ibadet etsinler. Selimiye Camii’mize yaz döneminde, kış döneminde ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız geliyor. Yaz dönemlerinde Balkan ülkelerinden, İngiltere’den, Japonya’dan, Endonezya, Malezya, Güney Kore gibi ülkelerden ziyaretçilerin geldiğini gözlemliyoruz.” diye konuştu.

Ayasofya’yı 13 milyon 635 bin 229 kişi ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan Fatih sultan Mehmet Han’ın emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni 2022 yılında 13 milyon 656 bin 229 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.