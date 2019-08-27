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Tarihi Cacabey Medresesi’nin taşları akıntı nedeniyle sökülüyor

KIRŞEHİR (İHA) – Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz şubat ayında tadilata alınan tarihi Cacabey Medresesi’nin kubbe kısmında yer alan taşlar, yağışlı havalarda oluşan akıntı nedeniyle numaralandırılaraksökülüyor.

27 Ağustos 2019 Salı 13:42
Tarihi Cacabey Medresesi’nin taşları akıntı nedeniyle sökülüyor

KIRŞEHİR (İHA) – Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz şubat ayında tadilata alınan tarihi Cacabey Medresesi’nin kubbe kısmında yer alan taşlar, yağışlı havalarda oluşan akıntı nedeniyle numaralandırılaraksökülüyor.


Geçtiğimiz Şubat ayında başlayan çalışmalarda; çatı örtüsü tadilatı beklenen sürenin altında bir zamanda tamamlanma aşamasına geldi. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar, “Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiye göre; kubbede akıntı olduğu için taşlar teker teker numaralandırılıp sökülüyor. Taşlardan alınan numune bilimsel heyet tarafından incelenip mevcut taşa en yakın taş hangisiyse bölgeden temin edilerek tekrar numara sıralamasına göre örülecek” dedi. Akpınar, “Kubbeden gerçekleşen yağmur akıntısının önüne geçmeye çalışılıyor. Akıntının önüne geçtikten sonra medresenin diğer alanlarıyla ilgili restorasyon çalışmaları da oluşturulan bilim heyetinin raporları doğrultusunda işin uzmanı mimar ve akademisyenler tarafından projelendirilerek üst kurul onayına sunulacak. Temel amaç, Cacabey Gök Bilimleri Medresesinin aslına uygun olarak orijinali bozulmadan restore edilmesi, konuyla ilgili de Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışmalarını yürütüyor. Medrese üzerine örtülen çelik yapı ise çalışmalar esnasında oluşan yağmurlardan medresenin korunması için oluşturuldu” ifadelerini kullandı.



Önce yapılan restorasyonda orijinal dışında malzemeler kullanılması akıntıya neden olmuş


Kırşehir’de yapılan daha önceden de tadilattan geçirilen tarihi yapıda kullanılan malzemenin orjinaline uygun olmaması yapının nemlenmesi sorununa yol açmış. Şimdi yapılan çalışmalarda kaplama da sökülerek nemlenmenin önüne geçmeye çalışılıyor. Bilim heyetinin tavsiyeleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan şekilde tekrar kaplama yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:42
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