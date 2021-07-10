Tarihi boyunca Doğu'dan oy alamayan CHP, Erdoğan'a akıl vermeye kalkıştı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, sınırlarının içerisinde ve dışarısında yaptığı hamlelerle dünyaya örnek oluyor. Geride bıraktığımız 2 yıllık süreçte insanlığı tehdit eden ölümcül koronavirüs pandemisinden de Türkiye, başta sağlık çalışanları olmak üzere inşa edilen şehir hastaneleri sayesinde en az hasarla çıktı.

Tüm bu yapılanların önünde 'takoz' vazifesi gören CHP, türlü yalan ve iftiralarla Türkiye'ye karşı yürütülen karanlık algı operasyonlarının merkezi haline geldi.

"Uçakları satacağız" diyip özel jetlerle gezen, makam araçları üzerinden hükümeti hedef alan fakat milyonluk araçlarla konvoy yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a akıl vermeye kalktı.

Tarihi boyunca Doğu'dan oy alamayan partisine dönüp bakmayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yaptığı açıklamada boyunu aşan ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Türkiye gerçeklerinden kopmuş durumda" safsatasında bulunan Salıcı "Erdoğan’a bir önerimiz var; sarayındaki şatafat dolu yaşantısına ara verip, Doğu Masası ile bölgeyi dolaşıp, ülkenin gerçekleriyle yüzleşmesidir." ifadelerini kullanarak aklınca akıl vermeye kalkıştı.