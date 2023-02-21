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Yaşam Tarihi bina yıkıldı! Hatay Valiliği'nin son hali
Yaşam

Tarihi bina yıkıldı! Hatay Valiliği'nin son hali

Hatay Valiliği'nin tarihi binası son depremde yıkıldı. Valiliğin son hali ise dronla görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 13:18:00 -

Hatay’da dün akşam yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremde Hatay Valiliğinin tarihi binasının bir kısmı da yıkıldı. Tarihi bina dron ile havadan görüntülendi.

Hatay’da dün akşam yaşanan 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin etkisi, hava aydınlanınca ortaya çıkmaya başladı. Hatay Valiliği’nin tarihi binasının bir kısmının yaşanan depremde yıkıldığı görüldü. Yıkılan bina dron ile görüntülendi.

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