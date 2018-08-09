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Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine indiriliyor!

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölündençıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanına nakledilen bin 500 tonağırlığındaki bin 200 yıllık Artuklu Hamamı'nın, ara verilen indirme çalışmasıyeniden başladı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:59
Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine indiriliyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle 6 Ağustos'ta baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeopark alanına taşınan, tarihi 1200'lü yıllara dayanan, bin 500 ton ağırlığındaki Tarihi Artuklu Hamamı'nın yeni yerine yerleştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

44 CM DAHA İNDİRİLDİ

Dün hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı ara verilen indirme çalışmaları bugün saat 05.00'ten itibaren yeniden başladı.

Kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracından krikolar üzerine indirilen tarihi hamamın krikolardan zemine indirme çalışmaları kapsamında dün 36 santimetre indirilen hamam, bugün başlayan çalışmalar kapsamında 44 santimetre daha indirildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 12:59
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YORUM YAZ

  • tangaltangal13 dk önce
    37 Milyon masraf etmeye küflü moloz hamama değermiydi? Bu ne kepazelik Allah aşkına? Yazıklar olsun. Bir sürü muhtaç var iken böyle kültür olmaz olsun.
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