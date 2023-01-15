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Dünya Tarihi anlaşma tamam! İran siparişi verilen Rus yapımı Su-35'lerin teslim tarihi resmen açıklandı
Dünya

Tarihi anlaşma tamam! İran siparişi verilen Rus yapımı Su-35'lerin teslim tarihi resmen açıklandı

Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-Tayvan gerilimi ülkeleri savunma yatırımlarını artırmaya itti. Bu bağlamda İran'dan Su-35 hamlesi geldi. İran siparişi verilen Rus yapımı S-35'lerin 3 ay sonra teslim edileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 11:03:00 - 2023-01-15 11:09:34
Tarihi anlaşma tamam! İran siparişi verilen Rus yapımı Su-35'lerin teslim tarihi resmen açıklandı

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ülkeler savunma güvenliklerini artırmaya yönelik adımlar atmaya başladı. Bu gelişmelerin gölgesi altında, İran Rus yapımı Su-35'ler ile ilgili yeni bir açıklama yayımladı. İran, Su-35 savaş uçaklarının 3 ay sonra ülkeye geleceğini açıkladı.

SU-35'LER İRAN'A TESLİM EDİLECEK

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Haydari, Rusya'dan gelecek savunma sanayisi ekipmanlarına dair bilgi verdi.

Haydari, "İran'ın Rusya'dan sipariş ettiği Su-35 savaş uçakları, (Hicri Şemsi takvime göre 21 Mart'ta başlayan) önümüzdeki yılın başlarında ülkeye varacak." dedi.

İranlı yetkili ayrıca Rusya'ya siparişi verilen savunma sistemleri, füze ve helikopterlerin büyük bölümünün de yakında ülkeye ulaşacağını belirttiği akşam aktardı.

Geçtiğimiz yıllarda İran'ın Rusya'dan Su-30 savaş uçağı alacağı haberleri gündeme gelmiş İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hamid Vahidi de Eylül 2022'de yaptığı açıklamada "Rusya'dan Su-35 alacaklarını, Su-30 alımının ise gündemlerinde olmadığını" söylemişti. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da 21 Mart yeni yılın ilk günü olarak kabul ediliyor.

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