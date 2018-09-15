THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Tarihi Amasra Kalesi'nin altı çöktü!

Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan Amasra Kalesi'nin altında bulunan kayaların bir bölümünde yağmur yağışı sonrasında çökme meydana geldi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:43
Tarihi Amasra Kalesi'nin altı çöktü!

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan tarihi Amasra Kales'inin altında bulunan kayalar çöktü.

Amasra ilçesine 24 saatte metrekareye 46 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağmurun sonrasında kale duvarlarının altında bulunan kayalarda kısmi çökmeler yaşandı. Roma döneminde yapılan Amasra Kalesi'nin Boztepe Mahallesi'ndeki kale duvarlarının alt tarafında bulunan kayalık bölüm sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. Vatandaşların büyük korku yaşadığı çökme sırasında sarsıntı olduğu bildirildi.

Amasra’da yaşayan Nazmi Boncukçu, dün geceden bu yana ilçeye aşırı yağmur düştüğünü söyleyerek, “Sabah saatlerinde Boztepe Mahallesi'nde büyük bir gürültü duyduk. Biz deprem sandık ama sonra baktık ki kale duvarlarının altında bulunan kayalar çökmüş. Amasra Kalesi’nde zaman zaman çökmeler ve çatlaklar oluştu. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. Yoksa Amasra kalemizin altında oluşacak oynamalar daha büyük hasarlara yol açabilir” dedi.

2013 yılının Temmuz ayında, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi. Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı. En son, 2017 yılında surlarda temizlik ve kalenin bazı çöken yerlerinde onarımlar yapıldı.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 16:43
  1. Bartın
  2. Amasra
  3. Amasra Kalesi
  4. Tarihi kale
  5. kalenin altındaki kayalar çöktü
  6. şiddetli yağış kayaları çökertti
  7. tehlikeli olay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Efsane boksör Mayweather, efsane maç için geri dönüyor!
    1. Efsane boksör Mayweather, efsane maç..
    2. Beşiktaş'tan Negredo açıklaması!
    3. Şişli'de döviz bürosunu soydular!
    4. Aydın'da ağaç altında korkunç manzara!..
    5. İstanbul'da panik! Şüpheli çanta...
    6. İşte sağlıklı bir yuva sahibi olmanın..
    7. İstanbul Yeni Havalimanı'nın taşıma..
    8. Milletvekili ceza yedi! Stada..
    9. Çocuğunuzu kanserden koruyun
    10. Başkan Erdoğan'a hakaret eden masör..
    11. Hüsnü Mübarek'in oğulları hakkında..
    12. Dip dalganın etkisi sürüyor! İYİ..
    13. Ağrı Dağı eteklerinde örtü yangını!..
    14. Hamilelikte kaburga ağrısına dikkat!
    15. Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum..
    16. Bisikletin sürmenin çocuklara..
    17. Çocuğunuz şımarık mı?
    18. Stor perde temizliği nasıl yapılır?
    19. Peygamberimizin büyük teyzesi: Hz...
    20. Fındık lahmacun nasıl yapılır?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula