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Tarihi açılış öncesi havadan böyle görüntülendi

Dünyanın sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı unvanına sahip İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Tarihi açılış öncesi yeni havalimanı havadan görüntülendi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:17
Tarihi açılış öncesi havadan böyle görüntülendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanı'nda son hazırlıklar devam ediyor. Bugün havalimanının 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı faaliyete başlayacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın terminal büyüklüğü 1.3 milyon metrekare, toplam inşaat alanı ise 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Bütün fazlar tamamlandığında İstanbul Yeni Havalimanı 6 bağımsız pist, 500 uçak kapasitesi 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcusu ile dünyanın en büyük havalimanı olacak. Buradan 250 havayolu şirketi uçuşlarını gerçekleştirecek.

İlk sefer Boeing 777 tipi uçakla yapılacak

Açılışın ardından ilk sefer, 31 Ekim'de saat 11.30'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının saat 14.15'de piste teker koyması planlanıyor. THY, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Ankara, Ercan ve Bakü seferlerini gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak attırılacak.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 09:17
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  2. Ankara
  3. istanbul yeni havalimanı
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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