Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler

Dünya bu gece açıklanacak olan ABD Başkanlık seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumda... Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ABD'de çoğu posta yoluyla olmak üzere yaklaşık 100 milyon seçmenin erken oy kullanmasına rağmen bugün seçim gününde seçim merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Peki ABD Başkanlık seçimi ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, kim seçildi?

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 213, Demokrat aday Joe Biden 238 delegeye ulaştı.

Dünyanın gündemindeki seçimde dakika dakika yaşananlar;

Kritik eyaletleri Trump aldı

10.00: Demokratların adayı Joe Biden delege sayısını 238'e yükseltti. ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir konuşma gerçekleştirdi ve kazandığını söyledi.

09.00: ABD'de başkanlık seçimlerinde kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı.

08.40: ABD'de başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre kritik önemdeki Florida eyaletini Donald Trump kazandı.

08.25: ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, kritik önemdeki eyaletlerden Ohio'yu kazandı.

08.15: ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin yanı sıra yapılan Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde sandalye dağılımı belli olmaya başladı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Senato'da Demokratlar sandalye sayısını 45'e, Cumhuriyetçiler 44'e yükseltti.

08.00: ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 174, Demokrat aday Joe Biden 223 delegeye ulaştı.

07.08 : Trump 29 delegeli Florida'yı ve 6 delegeli Utah'ı kazandı.

07.01 : Biden 7 delegeli Oregon, 12 delegeli Washington ve 55 delegeli California'yı, Trump da 4 delegeli Idaho'yu kazandı

6.43 : Bahis piyasasındaki oranlar, Başkan Donald Trump'ın lehine döndü.

06.37 : Trump 10 delegeli Missouri'yi, Biden 4 delegeli New Hampshire'ı kazandı.

06.30 : AFP, Demokratlar'ın bir kez daha Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağladığını duyurdu.

06.15 : AP'nin duyurduğu resmi olmayan sonuçlara göre Trump 103, Demokrat aday Joe Biden 122 delegeye ulaştı.

06.06 : BBC'nin tahminlerine göre an itibariyle Biden'ın 89, Trump'ın 72 delegesi var.

05.55 : Trump 6 delegeli Kansas'ı kazandı.

Trump Nebraska, Wyoming, Güney Dakota, Kuzey Dakota, Louisiana, Indiana eyaletlerinde kazanırken, New York ve New Mexico eyaletlerini Biden aldı.

Böylelikle, Trump'ın delege sayısı 92'ye, Biden'ın delege sayısı 119'a yükseldi.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump Indiana'da, Demokrat aday Joe Biden Maryland'da kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, Indiana'da Demokrat rakibi Joe Biden'ı geride bıraktı.

Biden ise Maryland eyaletinde oyların çoğunluğunu alarak ipi göğüsledi. Bu sonuçla Trump, Indiana'da 11 delege kazanırken, Biden da Maryland'da hanesine 10 delege yazdırdı.

05:01 Biden'dan çağrı

Demokrat Aday Joe Biden, sosyal medyadan seçmenlere seslendi. Biden, sandıkların terk edilmemesini istedi.

05.00: ABD'nin Cumhuriyetçi kalesi Texas'ta sandıkların yüzde 64'ü açıldı. Şimdiye kadar sayılan oylara göre Joe Biden oyların yüzde 51'ini aldı. Donald Trump ise yüzde 47.7'de kaldı.

Kansas ve North Carolina eyaletlerinde de Joe Biden küçük farklarla önde gözüküyor.

Ayrıca, Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island ve Tennessee eyaletlerinde oy verme işlemi sonlandırıldı.

04:58: ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 55, Demokrat aday 64 delegeye ulaştı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Tennessee'de 11, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8 delege kazanarak toplamda 55 delegeye ulaştı.

Öte yandan Demokrat aday Biden, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11 delege kazanarak, 64 delegeyi hanesine yazdırdı.

04.30: ABD'de başkanların galip geldiği eyaletlerden Ohio'da sandıkların yarısı açıldı. İlk sonuçlara göre Biden oyların yüzde 56'sını aldı. Ülkede son 30 yılda yapılan seçim sonuçlarına göre Ohio eyaletini kazanan aday, ABD başkanlığı koltuğuna oturuyor..

04.26: ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Tennessee eyaletinde, Demokrat Joe Biden New Jersey eyaletinde kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, ABD Başkanı Trump, Tennessee eyaletinde rakibi Biden'i yendi. Trump, Tennessee'de 11 delege kazanmış oldu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazanarak 14 delegeyi hanesine yazdırdı.

04.25: ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Güney Carolina ve Oklahoma eyaletlerinde kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, söz konusu eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da ise 7 delegeyi hanesine yazdırdı.

04.00: ABD'nin başkan belirleyen eyaletlerinden Florida'da sandıkların yüzde 80'i açıldı. Haritanın rengi her güncellemede bir mavi bir kırmızı oluyor.

03.30: Hem Fox hem AP tahminlerine göre ABD Başkanı Donald Trump Batı Virginia'da da seçimi kazanıyor. İlk sonuçlara göre Trump'ın önde olduğu eyalet sayısı üçe yükseldi.

Kuzey Carolina, Ohio ve Batı Virgina'da sandıklar kapandı.

03.19: Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette yüzde 53,7 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 44,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri kazandı. Vermont'ta ise yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump'ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu.

Bu sonuçla Trump, Kentucky'de 8 delegeyi, Biden ise Vermont'ta 3 delegeyi hanesine yazdırdı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

02.40: ABD’nin Kentucky eyaletindeki ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 8’i sayıldı. Demokratların adayı Joe Biden sayılan oyların yüzde 55,3’ünü aldı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump oyların yüzde 43,1’ini aldı.

02.37: ABD’nin Indiana eyaletindeki ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 2’si sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump sayılan oyların yüzde 66,7’sini, Demokratların adayı Joe Biden ise yüzde 31,4’ünü aldı.

02.27: Indiana ve Kentucky eyaletlerinin bazı kesimlerin sandıkların kapandığı bildirildi. Geleneksel olarak Cumhuriyetçi olan iki eyalette de ABD Başkanı Trump'ın seçimi önde götürmesi bekleniyor.

02.16: ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan açıklama yaptı. Trump, "Ülke genelinde durumumuz oldukça iyi gözüküyor. Teşekkürler" dedi.

02.18: ABD'nin Florida eyaletine ait sandık çıkış anketine göre Donald Trump, Joe Biden’a karşı küçük bir farkla seçimleri önde götürüyor. Yaklaşık 1 saat sonra “salıncak eyalet” olan Florida'da sandıklar kapanacak. Florida’da henüz posta yolu ile kullanılan oyların etkisi ise bilinmiyor.

01.45: Demokratların adayı Joe Biden seçim gününü yollarda geçiriyor. Biden, "Halen çok şey yaşanıyor" ifadelerini kullanarak seçim sonuçlarına ilişkin kesin bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Başkan adayı, "Bu akşam konuşulacak bir şey olursa, konuşurum. Eğer olmazsa, oylar sayılana kadar beklerim" dedi.

01.04: Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçmenlere, “Oy verme sırasından ayrılmayın. Size ihtiyacımız var” çağrısında bulundu.

00.02: ABD'de yapılan seçimin sonuçlarının ne zaman ilan edileceği henüz belli değil. İlk sonuçlar Türkiye saatiyle 03.00'ten sonra gelmeye başlayacak. 2016 yılındaki seçimde Donald Trump, Türkiye saatiyle saat 10.00 civarında zafer konuşması yapmıştı.

Ancak bu seçimde posta yoluyla kullanılan oyların fazla olması nedeniyle seçim sonuçlarının günler sonra açıklanma ihtimali bulunuyor. 2000 yılındaki seçim Florida oylarının birden fazla kez sayılmasına sahne olmuştu. Yüksek Mahkeme'nin haftalar sonra verdiği kararla ABD Başkanı kesinleşmişti.

23.56: ABD Başkanı Donald Trump, seçim esnasında kameraların karşısına geçti. Trump, "Kazanmak kolay. Benim içim kaybetmek ise hiç kolay değil" dedi. Trump ayrıca seçim sonuçlarının kesinleşmemesi halinde ulusa seslenebileceğini aktardı.

23.48: ABD, kongrenin bir parçası olan Temsilciler Meclisi'nin sözcüsü Demokrat Nancy Pelosi, partisinin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu elinde tutmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

23.21: ABD'deki seçimde vatandaşlara seçim gününde evde kalmalarına dair otomatik servisten telefon edildiği belirtiliyor. FBI söz konusu telefonlar için soruşturma başlattığını açıkladı.

Amerika Bileşik Devletleri Başkanlık seçimleri 3 Kasım Salı günü yapılacak. Sonuçlar TSİ 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak.

ABD’de halk 46’ıncı başkanını seçmek üzere seçim merkezlerine gitmeye devam ediyor. Ülkede birçok eyalette, sandıkların kapanma saatleri Türkiye saatine göre farklılık gösteriyor. Indiana ve Kentucky’deki sandıklar, Türkiye saati ile 02.00’de ilk kapanacak sandıklar olacak.

ABD’de tarihi seçim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın yarıştığı seçimde, her eyalette sandıkların kapatılma saatleri farklı. Türkiye saati ile 02.00’de, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erecek. Diğer eyaletlerde ise oy verme işleminin sona erme saatleri şu şekilde:

Georgia, Güney Karolina, New Hampshire - TSİ 03.00

Ohio, Kuzey Karolina – TSİ 03.30

Florida, Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama- TSİ 04.00

Texas, New York, Arizona, Colorado, Minnesota, Wisconsin- TSİ 05.00

Nevada, Iowa, Utah- TSİ 06.00

Washington, Oregon, Kaliforniya- TSİ 07.00

Alaska, Hawaii- TSİ 08.00

ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanlar hangi oyların sayılıp sayılmayacağını belirleyemez” ve “Seçmenler kimin başkan olacağını belirler” dedi.

ABD’de Başkanlık seçimlerinde halk oy verme işlemine devam ediyor. ABD halkının 46. Başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor.

Biden, oy verme işlemi devam ederken, Delaware eyaletine bağlı Wilmington’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demokratların adayı Biden, "Şu anda oyunda çok fazla şey var göreceğiz. Bu gece hakkında konuşacak bir şey varsa bunun hakkında konuşacağım. Eğer konuşulacak bir şey olmazsa ertesi gün oyların sayılmasını bekleyeceğim" dedi.

Başkan Trump’ın seçim sonuçları netleşmeden bir zafer ilan etmesi halinde yanıt vermeyi planlayıp planlamadığı sorusuna yanıt veren Biden, yanıt verme sorumluluğu hissetmediğini belirterek, "Ne söylediğine ve nasıl söylediğine bağlı" ifadelerini kullandı.

Biden, "Başkanlar hangi oyların sayılıp sayılmayacağını belirleyemez ve bilirsiniz seçmenler kimin başkan olacağını belirler. Ne yaparsa yapsın ya da ne derse desin oylar sayılacak" ifadelerini kullandı.

Seçim sonucunu tahmin etmek konusunda batıl inançları olduğunu ifade eden Biden, seçim sonucu için "umutlu" olduğunu belirterek, belirgin demografik özellikleri olan ve anahtar eyaletlerde "ezici" seçmen katılımına olan güvenini ifade etti. Seçimleri kazanmak konusunda emin olup olmadığı sorusuna ise Biden, "Bilmiyorum" dedi.

ABD halkı, 46’ıncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında yapılan yarış, tüm dünya tarafından takip edilirken; seçimin ABD tarihindeki en kritik seçim olduğu ifade ediliyor.

ABD’de tarihi seçim başladı. Tüm dünyanın takip ettiği seçim, ABD tarihinin en kritik seçimi olarak görülüyor. Amerikalıların 46’ıncı başkanını seçeceği bu seçimde, 99 milyondan fazla kişinin posta yoluyla erken oy kullandığı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Virginia’da yaptığı konuşmada, “İnanılmaz mitinglerimiz ve inanılmaz zamanlarımız oldu. Florida'da çok iyiyiz, Arizona'da çok iyiyiz, Teksas'ta inanılmaz derecede iyiyiz. Her yerde iyi olduğumuzu duydum. Bence harika bir gece geçireceğiz ve daha da önemlisi harika bir dört yıl geçireceğiz” dedi.

ABD'de bugün yapılan 59. başkanlık seçimlerinin ardından ortaya çıkabilecek sokak olayları nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri sonrasında, taraflardan birinin sonuçları kabul etmemesi durumunda sokak ve şiddet olaylarının çıkma ihtimali konuşulmaya başlandı. Washington DC'de mayıs ve haziran aylarında George Floyd gösterileri sırasında yağmalanan iş yerlerinin camları, seçim sonrası çıkabilecek olaylara karşı ahşap plakalarla kapatıldı.

Öte yandan, Beyaz Saray çevresindeki birçok cadde ve sokağın yanı sıra Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park ve arkasındaki Ellipse Park giriş çıkışa kapatıldı. Ayrıca Beyaz Saray'ın çevresindeki tüm binaların ve sokakların etrafına yüksek demir çitler konuldu.

Seçimlere rekor katılım beklentisi

158 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD'de çoğu posta yoluyla olmak üzere yaklaşık 100 milyon seçmenin erken oy kullanması, başkanlık seçimlerinde bir yüzyılın en yüksek katılım oranına ulaşılabileceğinin işareti olarak yorumlandı.

ABD çapında erken oy kullananların sayısı 100 milyonu bulurken, bu, 2016 seçimlerinde atılan oyların yüzde 70'inden fazlasına tekabül etti. Erken oyların yaklaşık 60 milyonu posta yoluyla gönderildi. Bu, 4 yıl önce postayla atılan oyların 2 katına denk. Trump, uzun zamandır, postayla kullanılan oylarda hile yapılacağı gerekçesiyle seçim sonuçlarını tanımayabileceğinden söz ediyor.

Gerisinde Cumhuriyetçi-Demokrat fay hattı ve Başkan Trump'ın tartışmalı politikalarına bir kesimin çok sıkı destek olurken diğer kesimin çok keskin muhalefet etmesinin yattığı bu manzara, küçük köylerden gelen ilk sonuçlara da yansıdı.

Her yıl tercihini ilk ilan eden yerleşimlerden New Hampshire eyaletinin Kanada sınırındaki Dixville Notch köyünde atılan 5 oyun tamamı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a gitti.

Eyaletin Millsfield köyünde ise 6 oy alan Biden'a karşı 16 oyla Trump ezici zafer kazandı. Gece yarısı seçim merkezini açan Millsfield'de seçmenlerin neredeyse tamamı oy verdi.

Ciddi sağlık sorunları olduğu söylenen ABD Başkan adayı Joe Biden'ın, oğlunu torunu olarak tanıttığı görüntüler büyük tepki topladı.

Gerginlik zirvede

3 Kasım 2020 seçimlerine Trump'ın umursamama yoluna gittiği Kovid-19 pandemisi, George Floyd vakasıyla başlayan ırkçılık karşıtı protestoların yanısıra siyasi kutuplaşmanın beraberinde getirdiği şiddet olayları eşliğinde gidildi.

Geleneksel olarak Cumhuriyetçi Teksas eyaletinde Biden’ın seçim kampanyası otobüsünün, konvoy halindeki Trump destekçileri tarafından otoyolda taciz edildiği kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkent Washington DC ve New York kenti başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yetkililer ve işletme sahipleri olası ayaklanma ya da çatışmalara karşı cadde üzerindeki dükkanların hasar görmemesi için vitrinleri tahta plakalarla kapladı.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. Delegeler Kurulu adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.

Toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

Bazı eyaletlerde bir aday ya da parti baskın konumdayken, bazı adaylar seçilmeyi garanti edemiyorlar. Seçimlerde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen bu eyaletler "salıncak eyalet" olarak tanımlanıyor. Bunlar, başkan adaylarının kazanmak için çok çaba sarf ettiği yerler.

İşte 12 salıncak eyalette son durumlar

ARIZONA

Arizona, geleneksel olarak Cumhuriyetcilerin seçildiği bir eyalet. Trump, 2016'da Arizona'yı yüzde 4 farkla aldı. Önceki seçimlerle kıyaslandığında çok düşük bir farktı. Anketler bu seçimde Arizona'yı Joe Biden'ın alacağını gösteriyor. Arizona, coronavirüsten çok etkilenen eyaletler arasında. Bu da Biden'ın şansını yükseltiyor. Ancak Trump, Meksika sınırına duvar projesiyle seçmenin aklını çelebilir. Arizoza'nın delege sayısı 11.

FLORIDA

Florida'da seçimle ilgili öngörülebilen tek gerçek var. O da burada yarışın hep başa baş geçtiği. Florida'nın öngörülemezliği nüfus yapısının karışıklığından kaynaklanıyor. Başka eyaletlerden emeklilerin gelip yerleştiği bir yer olduğu için seçmen farklı eğilimler gösteriyor. 1964'ten beri Florida'yı alan Beyaz Saray'ı da alıyor. Florida'nın delege sayısı 29.

GEORGIA

Georgia geleneksel olarak Cumhuriyetçilere oy veriyor. Bu seçimde de anketlerde Trump önde gidiyor. Ancak eyalette siyah orta sınıf yükselişte, Atlanta gelişiyor. Gelişim arttıkça eyalet daha rekabetçi hale geliyor. Bu durum Demokratların şansını artırıyor. Georgia'nın delege sayısı 16.

IOWA

Iowa kırsal ve muhafazakar bir eyalet. Cumhuriyetçiler son yıllarda burada hakimiyeti iyice artırdı. Trump, 2016'da Iowa'da Hillary Clinton'a 9 puan fark attı. Normalde bu farkla, Iowa eyaleti için endişelenmemesi gerekiyordu. Ancak burası, Trump'ın Çin'le ticaret savaşının etkilerini en çok hisseden eyaletlerden biri oldu. Corona virüs salgını da etkisini hissettiriyor. Iowa'nın delege sayısı 6.

OHIO

Obama, Ohio'da iki kere kazandı. Ancak Orta Batı eyaleti son yıllarda Cumhuriyetçilere kaydı. Trump, 2016'da Ohio'yu yüzde 8 oy farkıyla aldı. Demokratların kazanabilmek için siyah oylarına ihtiyacı var. Biden'ın beyaz işçi sınıfına hitap etmesi de burada şansı olduğunu gösteriyor. Ohio için önemli bir not. Bugüne kadar Ohio'yu kaybeden hiçbir Cumhuriyetçi aday başkanlığı kazanamadı. Ohio'nun delege sayısı 18.

MICHIGAN

Trump, 2016'da Michigan'da sadece yüzde 0,3 farkla kazandı. Geleneksel olarak Demokratlara oy veren eyalette 28 yıl sonra ilk kez bir Cumhuriyetçi kazandı. Burada Biden'ın şansı hayli yüksek. Babası otomobil satıcısı olan Biden, Detroit'le derin kişisel ilişkisi kurdu. Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Michigan'ı sık sık ziyaret etti. Biden, işçi sıfının yoğun olduğu eyalette güçlü ve ılımlı bir aday oyarak görülüyor. Michigan için iyi bir tercih olarak değerlendiriliyor. Michigan'ın delege sayısı 16.

MINNESOTA

Minnesota liberal kentlerden, ılımlı orta sınıf mahallelerinden ve daha muhafazakar kırsal kesimden oluşuyor. Son yıllarda hafifçe sağa kaydığı görülüyor. Burada da iki aday arasında çok az bir fark var. Minnesota'nın delege sayısı 10.

NEW HAMPSHIRE

New Hampshire, ülkenin en değişken eyaletlerinden. Burası hem beyaz orta sınıf hem kırsalda yaşayan muhafazakar nüfusa sahip. New Hampshire'ın delege sayısı 4.

KUZEY CAROLINA

Kuzel Carolina, Barack Obama'ya kadar Cumhuriyetçilerin kalesiydi. Obama, 2008'de az farkla da olsa Kuzey Carolina'yı aldı. Bu seçimde de anketlerde Biden önde görünüyor. İki aday da eyalet almak için milyonlarca dolarlık reklam harcaması yaptı. Yani Kuzey Carolina'da Trump için pembe bir tablo yok. Kuzey Carolina'nın delege sayısı 15.

PENSİLVANYA

Geleneksel olarak Demokratlara oy veren Pensilvanya'da dört yıl önce Trump kazandı. Ekonomisi enerjiye dayalı eyalette halk, yaşam standardını korumak için oy kullandı. Demokratlar kömür ve kaya gazı madenciliğinde reform sözü verdi.

Trump, bu reforma karşı eyaleti korumayı vaat etti. Ancak küresel coronavirüs salgınının başlamasıyla Pensilvanya'da işsizlik iki haneli sayılara yükseldi. Trump'ın vaadi lafta kaldı. Pensilvanya doğumlu Biden, eyalette çok tanınan bir isim. Kişisel yakınlığı Biden'a zafer getirebilir. Pensilvanya'nın delege sayısı 20.

WISCONSIN

Trump, 2016'da Wisconsin'i az farkla kazanarak sürpriz bir başarıya imza attı. Özellikle kırsal kesimin ve işçi sınıfı beyaz kadınların desteğini almıştı. Aynı kesim iki yıl sonra Demokrat vali seçti. Joe Biden anketlerde önde görünüyor. Wisconsin'in delege sayısı 10.

TEKSAS

Teksas normalde "değişken" eyalet değil. Burada da Cumhuriyetçilerin hakimiyeti var. Ancak eyalette Siyah, Latin Amerika ve Asya kökenlilerin sayısının artmasıyla Teksas da rekabete açık hale geldi. . Trump 2016'da Teksas'ı 9 puan farkla aldı. Teksas'ın delege sayısı 29.