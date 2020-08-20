  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tarihe tanıklık eden anıt ağaçlara özel bakım
Aktüel

Tarihe tanıklık eden anıt ağaçlara özel bakım

Şanlıurfa'da yıllara meydan okuyan, 1326 yaşındaki zeytin ağacının da arasında yer aldığı 35 anıt ağaca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında bakım yapılıyor - İl Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Ayşe Kader Polat: - "Bunun gibi miraslarımızı gelecek nesillere aktarmak, doğa bilincini oluşturmak çok önemli"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:11:18 -
Tarihe tanıklık eden anıt ağaçlara özel bakım

ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN - Yıllara meydan okuyan anıt ağaçların güçlendirilmesi amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında Şanlıurfa'daki 35 anıt ağaç özel bakıma alındı.

Anıt ağaçlar, uzun yıllar varlıklarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca özenle korunuyor.

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce oluşturulan Anıt Ağaçlar Bakım Projesi kapsamında, Şanlıurfa'da, 1326 yaşındaki zeytin ağacının da arasında yer aldığı 35 anıt ağacın bakımına başlandı.

Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Işıkdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anıt ağaçların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Kentte yer alan 35 anıt ağaçtan 6'sının, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde bulunduğunu ifade eden Işıkdağ, "Ağaçların kovukları temizleniyor. Kovuklara su birikmesini önlemek amacıyla paslanmaz krom tel ile dolgu macunuyla kapatılıyor, ilaçlama ve gübreleme yapılıyor." dedi.

Işıkdağ, Şanlıurfa'nın Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na ev sahipliği yaptığını ifade ederek, komisyonun yetki alanındaki Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis ve Mardin'deki 95 anıt ağacın bakımlarının 1 ay içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi.

- "1326 yaşındaki zeytin ağacı bizim için çok önemli"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Ayşe Kader Polat, anıt ağaçların, doğanın kendilerine bahşettiği uzun ömürlerinden ötürü geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kuran değerli miraslar olduğunu belirtti.

Bu mirasların korunmasının önemine değinen Polat, "Eyyübiye ilçesi Göbekli mezrasındaki 1326 yaşında olan zeytin ağacının önündeyiz. Bu zeytin ağacı yaşı itibarıyla bizim için çok önemli. Bunun gibi miraslarımızı gelecek nesillere aktarmak, doğa bilincini oluşturmak çok önemli." dedi.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Polat, "Tespit ve tescil çalışmalarımız ile koruma faaliyetlerimiz sürmekte. Ayrıca bölgenin en yaşlı ve hala meyve veren fıstık ağacı da bu bakım işi kapsamında yer almakta. Bu ağaç da Halfeti ilçesi Fıstıközü köyünde bulunmakta ve 462 yaşındadır." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı
Ekonomi

Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı

Daha önce ABD'nin Türk ekonomisine yaptığı operasyon sırasında Yapı Kredi Bankası'yla Türk Lirası'na darbe vurduğu ortaya belirlenen Koç'un ..
Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler
Gündem

Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin ardından çarpıcı i..
Huawei, dünyada bir ilk özelliğe sahip MateBook X 2020'yi tanıttı
Teknoloji

Huawei, dünyada bir ilk özelliğe sahip MateBook X 2020'yi tanıttı

Çinli tüketici elektroniği şirketi Huawei, en yeni dizüstü bilgisayar modeli MateBook X 2020’i resmi olarak tanıttı. Peki MateBook X 2020'ni..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı