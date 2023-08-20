Tarihe geçen doğal gaz anlaşması! Türkiye'den bir ilk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Botaş ile Macaristan MVM şirketi arasında bir ilk gerçekleştirerek Türkiye'nin komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ve Macaristan MVM şirketi arasında doğal gaz anlaşması imzalandığını açıkladı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye'den tarihi anlaşma

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BOTAŞ ve Macar MVM şirketi arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasıyla ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz."