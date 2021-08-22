'Tarihçi-Yazar Mehmet Emin Gerger’in 99. kitabı çıktı'

Kitabının Önsöz’ünde Başbakan ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal hakkında şu bilgiler yer alıyor: “Halil Turgut Özal, 13 Ekim 1927 tarihinde Malatya’da doğdu. Babası Mehmet Sıddık Bey, annesi Hafize Hanım’dır. Çocukluğunun bir döneminde pilot olmak isteyen Özal, Silifke’ye taşındıktan sonra, eşeğin üzerinden düşerek kolundan sakatlandı ve kollarından biri diğerine göre daha kısa kaldı.



Bu durum pilot olma isteğinden zorunlu olarak vazgeçmesine sebep oldu. 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Bilecik’in Söğüt ilçesine taşındı. İlk tahsilini burada tamamladı. Ortaokulu Mardin’de bitirdi. Konya Lisesi ve Kayseri Lisesi’nde öğrenim gördü. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1950 yılında mezun oldu. Turgut Özal, 1989 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday oldu. Bunun üzerine Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi Meclis’e gelmeyerek seçimi boykot etti. İlk turda 247, ikinci turda 256, üçüncü turda da 263 oy alan Özal, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı oldu. Bu seçimden akılda kalan ise alışamadık diyenlere, alışırsınız, alışırsınız demesidir.



Üç ana bölümden oluşan kitabın Birinci Bölümü: “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Turgut Özal’ın TBMM Konuşmaları,” İkinci Bölümü: “ Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Konuşmaları,” “Üçüncü Bölümü: “Türk Basınında Turgut Özal” adlarını taşımaktadır.



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