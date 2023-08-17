Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı, Patrik Bartholomeos ile o ayinde

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Rumlar tarafından düzenlenen Meryem Ana’yı anma programları çerçevesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da katılımıyla ayin yapıldı.

Dünyanın İlk ve Tek Sakin Adası (Cittaslow) olan Gökçeada ilçesinde her yıl Ağustos ayında, Rumlar tarafından Meryem Ana’yı anma programları düzenleniyor. Bu yıl da anma programları çerçevesinde Kanada Metropoliti Başpiskoposu Sotirios Athanassoulas’ın yönettiği ayin gerçekleştirildi. Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos, çeşitli ülkelerden gelen despot ve papazlar ile Rum vatandaşlar katıldı. Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da ayini takip etti.