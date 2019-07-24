Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever’den Lozan yorumu: Kurtuluş Savaşı’nda elde edilen kazanımlar Lozan’da kaybedildi

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Lozan Antlaşması’nın 96’ıncı yıldönümü dolayısıyla Türkiye’nin elde ettiği kazanımların kaybedildiği yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi.

Lozan’ın gerçekleri ve Niyazi Ramazanoğlu!

Lozan Antlaşması’nda yaptığı bir tespite dikkat çeken Cezmi Yurtsever, “1921’deki Türk-Fransız-Ankara Antlaşması sırasında müşavirlik görevinde bulunan Niyazi Ramazanoğlu adında önemli bir diplomat vardı. Kurtuluş Savaşı’nda önemli hizmetleri olan Niyazi Ramazanoğlu, aynı zamanda önemli bir tarihçiydi. 1921’de Misakı Milli’nin gizli haritasını çizen bir isimdir Niyazi Ramazanoğlu.” dedi.

Niyazi Ramazanoğlu, Lozan’ı ve İsmet İnönü’yü eleştirmiş!

Tarihe yön veren bir çok meselede tarihçi ve bürokrat olarak çok önemli görevlerde bulunan Niyazi Ramazanoğlu’na ilişkin sözlerini sürdüren Cezmi Yurtsever, şöyle konuştu:

“Niyazi Ramazanoğlu, Lozan görüşmelerinde de bürokrat olarak bulunan bir isimdir. Türk heyeti Türkiye’ye döndükten sonra Niyazi Ramazanoğlu, İsmet İnönü’yü ve Lozan Antlaşması’nı ‘Türkiye, Kurtuluş Savaşı’yla elde ettiği kazanımları Lozan’da sağlayamayarak kaybetti’ şeklinde eleştirilerde bulundu.”

Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nda kazandığı sınırlar Lozan’da kaybedilmiş!

Lozan görüşmelerine şahit olan Niyazi Ramazanoğlu’na göre, Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırına ilişkin önemli ifadelerinin olduğunu belirten Cezmi Yurtsever, “Niyazi Ramazanoğlu’na göre Türkiye’nin sınırları Halep’e ve diğer taraftan ise Irak’ın kuzeyindeki Musul ve Kerkük’e uzanan bir yere doğru aşağıya çekilmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Lozan’ın önemli isimlerinden Ramazanoğlu, İnönü yönetimi tarafından susturulmuş!

Niyazi Ramazanoğlu’nun İsmet İnönü ve Lozan Antlaşması’na yönelik tepkisi üzerine başına gelenleri anlatan Tarihçi Yazar Cezmi Yursever, sözlerini şöyle tamamladı:

“Arşivlere baktığımızda; Lozan’ı ve İnönü’yü eleştiren Niyazi Ramazanoğlu’nun üzeri yönetim tarafından çiziliyor ve sonrasında tamamen yok sayılıyor. Bugün tarihi gerçeklere baktığımızda Lozan’ın önemli isimlerinden Niyazi Ramazanoğlu’nun susturulduğunu ve haklı olduğunu görüyoruz.”