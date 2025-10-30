  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Tarihçi Yaşar Gören’den tartışılacak sözler: Cumhuriyet'in ilanı ve M.Kemal'in seçilmesi yasadışı
Gündem

Tarihçi Yaşar Gören’den tartışılacak sözler: Cumhuriyet'in ilanı ve M.Kemal'in seçilmesi yasadışı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarihçi Yaşar Gören, Cumhuriyet'in ilanı ve Mustafa Kemal'in seçilmesiyle ilgili olarak çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Furkan Bölükbaşı'nın Youtube kanalında konuşan Tarihçi Yaşar Gören, Cumhuriyet'in ilanının yasadışı olduğunu söyledi.

Yaşar Gören, yapılan ilanın ve Mustafa Kemal'in seçilmesinin Meclis'teki çoğunluk olmadan yapıldığını belirtti.

İşte Gören'in o açıklamaları:

Ben diyorum ki cumhuriyetin ilanı da Mustafa Kemal'ın cumhurbaşkanı seçilmesi yasa dışıdır. Mutlak butlan var. Her ikisi de geçersizdir. Ben bunu söylediğim için ifade vermek zorunda kaldım. Dedim ki 333 tane milletvekili var. 1876 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu geçerli. Haliye anayasanın herhangi bir maddesinin değiştirilebilmesi için 3/2 yani sülüsan ekseriyet diyor anayasa. 3/2 çoğunluk gerekiyor. 217 vekil gerekiyor. Bunun için çoğunluğa ihtiyaç var. Savcılık karar masası bana mektup göndererek haklı olduğumu bildirdi.

Başı açıklara var başörtülülere yok! Cumhuriyet 'eşit yurttaşlık' dedi cevabı yedi
Başı açıklara var başörtülülere yok! Cumhuriyet 'eşit yurttaşlık' dedi cevabı yedi

Gündem

Başı açıklara var başörtülülere yok! Cumhuriyet 'eşit yurttaşlık' dedi cevabı yedi

Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin önünü kesebilecek hiç bir güç yoktur! Cumhuriyet milli iradenin şahlanışıdır
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin önünü kesebilecek hiç bir güç yoktur! Cumhuriyet milli iradenin şahlanışıdır

Gündem

Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin önünü kesebilecek hiç bir güç yoktur! Cumhuriyet milli iradenin şahlanışıdır

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Gündem

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medya atılımı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medya atılımı

Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medya atılımı

Bahçelievler’de 102 metrelik bayrakla Cumhuriyet coşkusu
Bahçelievler’de 102 metrelik bayrakla Cumhuriyet coşkusu

Aktüel

Bahçelievler’de 102 metrelik bayrakla Cumhuriyet coşkusu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!
Gündem

Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. İki partinin uzun süredir ..
Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…
Gündem

Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…

Antalya’daki Kurşunlu Şelalesi’nin büyüleyici doğası içinde, 1980’li yıllarda cuntacı Kenan Evren için yaptırıldığı bilinen iki katlı özel k..
Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…
Gündem

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Balkanlarda Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılıyor! Karadağ’da yaşanan üzücü olayların tarihi kökleri ve perde arkası, Yeniakit yaza..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23