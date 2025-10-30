Tarihçi Yaşar Gören’den tartışılacak sözler: Cumhuriyet'in ilanı ve M.Kemal'in seçilmesi yasadışı

Furkan Bölükbaşı'nın Youtube kanalında konuşan Tarihçi Yaşar Gören, Cumhuriyet'in ilanının yasadışı olduğunu söyledi.

Yaşar Gören, yapılan ilanın ve Mustafa Kemal'in seçilmesinin Meclis'teki çoğunluk olmadan yapıldığını belirtti.

İşte Gören'in o açıklamaları:

Ben diyorum ki cumhuriyetin ilanı da Mustafa Kemal'ın cumhurbaşkanı seçilmesi yasa dışıdır. Mutlak butlan var. Her ikisi de geçersizdir. Ben bunu söylediğim için ifade vermek zorunda kaldım. Dedim ki 333 tane milletvekili var. 1876 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu geçerli. Haliye anayasanın herhangi bir maddesinin değiştirilebilmesi için 3/2 yani sülüsan ekseriyet diyor anayasa. 3/2 çoğunluk gerekiyor. 217 vekil gerekiyor. Bunun için çoğunluğa ihtiyaç var. Savcılık karar masası bana mektup göndererek haklı olduğumu bildirdi.