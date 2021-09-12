Tarih verildi! Altın fiyatlarıyla ilgili önemli uyarı

FED başta olmak üzere merkez bankalarının tavrı, ülke ekonomilerinin performansı, salgınla ilgili gelişmeler ons fiyatını aşağı ve yukarı yönlü etkiliyor. Peki altındaki bu düşüş ne zamanlar sonlanır? Elinde altını olanlar ne yapmalı? İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, altında ilgili tüm detayları haberglobal.com.tr'den Şifa Kaymak'a değerlendirdi. Atayık, altın yatırımcısına "20 Eylül sonrası gelişmelere özellikle dikkat edin" diyerek uyarılarda bulundu.

Altındaki düşüş

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık "Bilindiği gibi ons fiyat, geçtiğimiz cuma günü (3 Eylül) beklentilerin altında oluşan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası, ABD Merkez Bankası FED’in varlık alımı azaltımının bu yıl yapılacağına dair beklentilerin zayıflamasıyla birlikte 1834 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bu haftaya bakıldığında ise bir anda resmin değiştiğini gördük. Altının ons fiyatı, bu haftaya ise ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve dolar değer endeksinin artışıyla birlikte düşüşle başladı. Haftanın son gününde ise 1800 dolar sınırını aştı. Öyle görünüyor ki analistlerin genel görüşü de bu. Yatırımcılar, özellikle ABD’den gelen verilere odaklı hareket etmeye devam edecek gibi gözüküyor. FED’in varlık alımlarını azaltma yönünde adım atmasına destek verecek verilerin gelmesi durumunda ons fiyatta düşüşler görülebilir" dedi.

21-22 eylül'e dikkat!

Atayık bu ayın 20’sinden sonraki gelişmelere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Altın fiyatlarının son iki yıllık hikayesine baktığımızda ABD-Çin ticaret savaşları ve pandemi sürecinin başat rol aldığını görüyoruz. Altın fiyatı, 2020 yılının kasım ayında da 2 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada salgınla ilgili mücadelenin devam etmesi ve buna paralel aşılamanın hız kazanması altının fiyat grafiğini etkileyecektir. Bu noktada, özellikle bu ayın 20’sinden sonraki gelişmelere dikkat etmekte fayda var. Çünkü, 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı, para politikası açısından büyük öneme sahip. FED’in varlık alımı veya faizle ilgili vereceği mesajlar, altının rotasını da belirleyecektir. İçeride ise Merkez Bankası (MB) Başkanı’nın bu hafta içerisinde yaptığı ve çekirdek enflasyon rakamına yaptığı vurgudan sonra tüm gözler, Merkez Bankası’nın eylül ayı ‘Para Kurulu’ toplantısında olacak. Faizle ilgili alınabilecek bir indirim kararı, döviz fiyatlarını ve dolayısıyla doğrudan altın fiyatlarını etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

"Kripto paradaki ani iniş çıkışlar altındaki güvenli liman algısını güçlendiriyor"

Atayık "Pandemi etkisiyle dünya ekonomilerine genel anlamda bakıldığında bugün; artık enflasyon konusu sadece ülkemizin değil, tüm gelişmiş ülkelerin ortak sorunu haline geldi. Pandeminin ülke ekonomileri üzerinde bıraktığı hasar, tümüyle ortadan kalkmadığı sürece enflasyon konusu da gündemde kalmaya devam edecektir. Bu sorun devam ettiği sürece altının yıldızı parlamaya devam edecektir. Öte yandan, kripto paralarda yaşanan ani iniş- çıkışlar da altının küresel anlamda güvenli liman algısını güçlendiriyor. Diğer taraftan bakıldığında son zamanlarda Hindistan ve Almanya gibi ülkelerin fiziki altın talebinin arttığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl, pandemi nedeniyle ertelenen düğün törenlerinin bu yıl yapılmaya başlanması fiziki altına olan talebi artırıyor" şeklinde konuştu.

Elinde altın olanlar ne yapmalı?

Altının, kısa vadeli al-sat enstrümanı olmadığını belirten Atayık "Altın, altın takı, mücevher yatırımına orta ve uzun vadeli olarak bakmakta fayda vardır. Ani iniş ve çıkışlarda panikle hareket etmekten kaçınsınlar. Birde burada alım yaptığı fiyat seviyesi önemlidir. Tabii ki mevcut fiyatlar, aldığı seviyenin çok altında ise beklemesi elbette doğru olacaktır. Yatırım yaparken bir anda tüm birikimlerini yatırmasınlar, fiyat düşüş ihtimalini de göz önünde bulundurarak belli seviyelerde kademeli alım yapmalarını tavsiye ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Altında yıl sonu hedefi ne?

Atayık sözlerine şöyle devam etti:

Pandeminin dünya üzerindeki etkisi tümüyle ortadan kalkmadan altın gibi değerli maden fiyatlarındaki dalgalanma sürecek gibi gözüküyor. Bu nedenle altının yılsonu hedefi için öncelikle küresel anlamda FED’in 21-22 Eylül tarihindeki toplantıda alınacak kararlar, satır arasında verilecek mesajlar, toplantı tutanakları, Merkez Bankası’nın Para Kurulu toplantısı ve faizle ilgili kararı çok önemlidir. Kuşkusuz bu iki önemli toplantıdan çıkacak kararlar, ABD ve AB ekonomisinden gelecek veriler, altının önümüzdeki aylarda ve yıl sonundaki seyrini etkileyecektir. Pandemi sürecinde aşılama takvimine rağmen yeni varyantlar ortaya çıkar ve bunlar yeniden ekonomileri ve ticareti kapanma noktasına getirirse bu durum da kötü zamanların sığınağı, güvenli liman altına olan talebi artıracaktır.