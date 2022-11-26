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Dünya Tarih verdiler! Emperyalist Almanya geri çekiliyor
Dünya

Tarih verdiler! Emperyalist Almanya geri çekiliyor

Emperyalist Almanya, Batı Afrika ülkesi Mali’deki seçimlerden sonra 1200 Alman askeri geri çekmeyi düşünyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 15:53:00 -
Tarih verdiler! Emperyalist Almanya geri çekiliyor

Emperyalist Almanya hükümeti Batı Afrika ülkesi Mali’deki seçimlerden sonra 1200 Alman askeri geri çekmeyi hedefliyor.

Federal Hükümet, Batı Afrika Mali’de mavi bereli Alman askerlerinin en fazla Mayıs 2024’e kadar göreve devam etmesini istiyor. Önümüzdeki yıl son bir görevlendirmenin ardından misyondan çekilme için koşulların oluşturulması hedefleniyor.

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, “Bu görevin on yıllık bir sürenin sonunda yapılandırılmış bir şekilde bitirilmesi amacıyla Mayıs 2023’te son kez bir yıl daha uzatılmasının” Federal Meclis’in onayına sunulacağını belirtti. “Bu çerçevede Mali’de Şubat 2024’te yapılması planlanan seçimler özellikle dikkate alınmalıdır” dedi.
Mali’de yaklaşık 1200 Alman askeri görev yapıyor. Son dönemde Mali’de iktidardaki askerlerle BM misyonu arasında tekrar tekrar bazı anlaşmazlıklar yaşandı. Mayıs 2021’deki askeri darbeden bu yana ülkenin yöntiminde subaylar var.

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