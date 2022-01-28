Tarih verdi! Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik kar uyarısı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni bir kar uyarısı yaptı.

Şen, yeni bir kar uyarısında bulundu. Marmara Bölgesi için tarih veren Şen, "Bundan sonraki kar Anadolu'ya (iç bölgeler) 31 Ocak gibi görünüyor. Marmara'ya ise çok zayıf ihtimal 3-4 Şubat gibi. Yüksek ihtimal 9 Şubat gibi" ifadelerini kullandı.

Prof. Şen, kar erimelerine yönelik su baskını uyarısında bulundu. Şen "Hava lodosa dönüyor. Yağmur ile birlikte kar erimeleri su baskınları ve taşkınlara neden olabilir" dedi.

28 ocak hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bugün batı bölgelerimizden itibaren artmaya başlaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Çığ tehlikesi uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, -3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı