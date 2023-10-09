Tarih olmalarına sayılı günler kalan Netenyahu Yahudi'ye ümit satıyor!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hayatının en büyük şokunu yaşadığı Hamas'ın operasyonundan sonra Yahudilere umut satmaya başladı.
Gazze Şeridi’nde kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden saldırılarını sürdüren Netenyahu, "Başladık, kazanacağız" açıklaması yaptı.
75 yıllık tarihinin en büyük kaybını yaşayan İsrail'in Başbakanı Netanyahu sosyal medya hesabından umut sattı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardımana ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşaran, Netenyahu, "Başladık, kazanacağız" ifadelerini kullandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail Hava Kuvvetleri’nin bugün Gazze Şeridi’nde geniş kapsamlı saldırılar düzenlediği belirtilerek, “Sadece son 3 saatte 130'a yakın hedefe onlarca uçakla saldırı düzenlendi” denildi.