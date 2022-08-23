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Siyaset Tarih bile belli oldu! Bomba Abdullah Gül iddiası
Siyaset

Tarih bile belli oldu! Bomba Abdullah Gül iddiası

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday tartışmaları devam ederken bomba bir iddia gündeme geldi. Kulislerde yeniden Abdullah Gül ismi geçmeye başladı. Gül'ün 30 Ağustos tarihinde bir açıklama yapacağı ve adaylık sinyali vereceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 10:36:00 -
Tarih bile belli oldu! Bomba Abdullah Gül iddiası

2023 seçimleri için 6'lı masada bulunan muhalefet liderlerinin ortak aday olarak hangi ismi göstereceği merak edilirken, İYİ Parti ve Zafer Partisi'nden cephesinden gelen açıklamalar kulisleri hareketlendirdi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu "Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" derken, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da 6'lı masaya "Yavaş'ı aday gösterin" çağrısı yaptı.

Bir anda Yavaş'ın olası adaylığı yeniden gündem olurken CHP'den de açıklama geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız olarak seçilmiştir. Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir" dedi.

Mansur Yavaş için harekete geçilecek

Peş peşe gelen açıklamalar gündem yaratırken, gazeteci Zafer Şahin, Milliyet gazetesindeki köşesinde iki çarpıcı iddiayı gündeme aldı. Şahin, Yavaş'ın olası adaylığıyla ilgili 29 Ekim tarihinde 100 bin imza için harekete geçileceğini belirtti.

Gül 30 Ağustos'ta açıklama yapacak

Ankara kulislerinde konuşulan bir başka iddia ise Abdullah Gül'ün olası adaylığı. Gül'ün 30 Ağustos tarihinde bir açıklama yaparak adaylık sinyali vereceğini iddia eden Şahin, Gül'ün yakın çevresindeki bazı isimlerin son günlerde bir hareketlilik içinde olduğunun altını çizdi.

 

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Yorumlar

sade

BUNLARIN HİÇ BİRİSİ ADAY OLMAYA CESARET EDEMEZLER. NE GÜL NE ARINÇ NE ÖTEKİ NE BERİKİ. SANDIKTA VATANDAŞDAN YİYECEĞİ ŞAMARI BİLİYORLAR. ÜLKEYİ YILLARCA BUNLAR İDARE ETTİ KAUSTAN KAUSA SÜRÜKLEYEN BUNALRDI. BU GÜNKÜ KRİZİN SORUMLUSU VE MİMARI BUNLAR

Muro

Abdullah gül desteklenmesi gerekiyor,
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