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Gündem Tarih belli oldu! İstanbul'a 2 yeni metro hattı geliyor
Gündem

Tarih belli oldu! İstanbul'a 2 yeni metro hattı geliyor

Yeniakit Publisher
2024-03-05 12:37:00 - 2024-03-05 12:56:38
Tarih belli oldu! İstanbul'a 2 yeni metro hattı geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattını da bu ay içinde hizmete açacağız.' dedi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nın muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattının da bu ay içinde hizmete açılacağını bildirdi.

Uraloğlu, dünkü kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin ulaştırma projelerine ilişkin sorularını cevapladı.

İstanbul ve Ankara'da açılış hazırlığı yapılan metro ve ulaştırma hatlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattını da bu ay içinde açacağız. Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nin olduğu yerde Çayırhan Köprüsü ve Tüneli'ni bu ay içinde açacağız." dedi.

Irak ile Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin her düzeyde görüşmelerin sürdüğünü belirten Uraloğlu, şunları söyledi:
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"Projeye ilişkin detaylar önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretinde netleşecek. Her düzeyde, gerek bakanlar gerekse genel müdürler düzeyinde konuşuyoruz. İyi ilerliyor, görüşüyoruz. İki hafta önce bir heyetimiz oradaydı. Orası çok sıcak ama bir o kadar da zor. Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretinden sonra aşama katedeceğiz."

ZENGEZUR KORİDORU'NUN TÜRKİYE TARAFINDA İNŞAAT HAZIRLIĞI

Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun Türkiye ucundaki çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

Orta Koridor'un bir parçası olarak projeye verdikleri öneme dikkati çeken Uraloğlu, "Zengezur Koridoru'nun devamı olan Dilucu-Iğdır-Kars Hattı'na bu sene inşallah kazmayı vuracağız. Bu ay yetişmeyecek, zorlamıyoruz. Oranın ihalesini yaptık." diye konuştu.

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