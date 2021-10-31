Tarhana cipsi tarifi, nasıl yapılır?

Sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız bu tam size göre!

Malzemeler

250 gram tarhana

150 gram su

1 tutam tuz

1 tutam kekik

1 tutam karabiber

Yapılışı

250 gr tarhanamızı derin bir kaba alıyoruz. İçerisine bir miktar su koyup karıştırıyoruz. Daha sonra baharatları ve tuzu ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Yavaş yavaş su eklemeye devam ediyoruz. Buna çok dikkat edin fazla sulu olmaması için yavaş yavaş ekliyoruz. Hamurdan biraz yumuşak bir kıvamı olması gerek. Bu kıvama gelene kadar suyu dikkatlice az az ekleyin. Fırınınızı öncede 150-160 dereceye ayarlayın. Açtığımız hamurun üzerindeki yağlı kağıdı alın ve fırına koyun. 20 dakika kadar pişirin. Fakat sürekli kontrol etmelisiniz. Muhtemelen kenarları daha ince açacağınız için kenarlarda kararma olursa koparın ve ortası iyi pişene kadar pişirmeye devam edin. Fırından çıkardıktan sonra 20 dakika soğumasını bekleyin Afiyet olsun.